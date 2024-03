La scommessa ‘made in Spain’ di Manuela Villena, ‘prima dama’ dell’Andalusia, per la sua visita al Papa

La scommessa ‘made in Spain’ di Manuela Villena, ‘prima dama’ dell’Andalusia, per...

Il presidente Juanma Moreno e la moglie Manuela Villena incontrano il Papa

Il presidente della Giunta dell'Andalusia, Juanma Moreno, è stato accolto giovedì dal Papa Francesco in Vaticano. Moreno si è recato al cuore della Chiesa Cattolica Romana come parte del suo programma ufficiale, per discutere questioni di interesse per la sua comunità con il cardinale argentino, come l'immigrazione e il cambiamento climatico.

Moreno non era solo: al suo fianco c'era la moglie, Manuela Villena, che ha attirato l'attenzione di tutti con il suo stile raffinato. Manuela ha dimostrato il suo gusto per la moda e le sue radici andaluse scegliendo un elegante abito nero a maniche lunghe con drappeggi sulla vita, firmato Fernando Claro.

Il gusto per la moda di Manuela Villena

Manuela Villena, attualmente direttrice delle relazioni istituzionali di Bidafarma, ha completato il suo outfit con degli orecchini e una spilla in oro di Ignacio del Pilar, noto gioielliere di Siviglia. Tra i suoi clienti ci sono stati personaggi famosi come Lola Flores e la duchessa di Alba.

Il rispetto del protocollo durante l'incontro con il Papa

La moglie del presidente del Partito Popolare dell'Andalusia dal 2014 ha rispettato perfettamente il protocollo da seguire in presenza del Sommo Pontefice, caratterizzato da un abbigliamento sobrio, elegante e distinto. Le donne, a eccezione di quelle appartenenti alle famiglie reali, devono vestire di nero e coprire schiena, ginocchia, braccia e scollatura. Inoltre, devono indossare scarpe nere a punta e “tacchi moderati”.

I doni di Juanma Moreno e Manuela Villena al Papa

Durante la loro udienza in Vaticano, il presidente dell'Andalusia e sua moglie hanno offerto al Papa Francesco una serie di regali. Tra questi, un calice di ceramica realizzato dal centro occupazionale Javier Peña di Almería da persone con disabilità intellettiva, e un campione di incenso cofrade dell'Andalusia. Hanno anche regalato un ramo d'ulivo piantato dal cantante Bono degli U2 nella Alhambra di Granada e dei biscotti marocchini di Écija, a Siviglia, preparati dalle suore del Monastero della Purísima Concepción di Osuna.

Dopo l'incontro con Papa Francesco, il presidente della Giunta dell'Andalusia e la politologa hanno pranzato con l'ambasciatrice spagnola presso la Santa Sede, Isabel Celaá, prima di fare ritorno in Spagna.

