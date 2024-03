1.675 euro al mese per lavorare in Ikea: come candidarsi per il lavoro che stavi aspettando

1.675 euro al mese per lavorare in Ikea: come candidarsi per il...

Ikea, la nota azienda di mobili e arredamento, ha recentemente aperto nuove opportunità di lavoro nelle sue filiali spagnole. L'attrattiva di queste offerte è aumentata a seguito dell'aumento salariale annunciato dall'azienda a gennaio, consolidando Ikea come uno dei migliori datori di lavoro del settore.

Le posizioni aperte coprono diverse aree, dalla cassa alla gestione amministrativa. Per conoscere in dettaglio i requisiti specifici e il processo di candidatura, è essenziale consultare le informazioni dettagliate fornite dall'azienda.

Lavorare in Ikea: le offerte di lavoro attive

Ikea offre un ricco pacchetto di benefici per tutti i suoi dipendenti fin dal primo giorno. Questo include un salario competitivo. Per ottimizzare i periodi di pausa, la mensa degli impiegati offre un'ampia gamma di prodotti a prezzi convenienti, con una sovvenzione aziendale del 2/3 del costo.

Inoltre, è possibile beneficiare di una varietà di turni continuativi, rispettando il tempo libero al di fuori di Ikea, e viene offerto un sconto del 15% su tutti gli acquisti.

Ecco alcune delle opportunità di lavoro attualmente disponibili in Ikea. Puoi candidarti alla posizione che ti interessa sul portale del lavoro dell'azienda.

Tecnico di Manutenzione IKEA City Shop (Glorias e Diagonal)

Per aspirare a questa posizione, si richiede una persona proattiva e versatile, con capacità decisionale e attenzione al dettaglio. È inoltre necessario avere una qualifica di livello medio in elettricità, meccanica o campi correlati, oltre ad almeno due anni di esperienza in compiti di manutenzione.

Venditore e Addetto alla Consegna Merci IKEA Tudela (20H, Tardes)

Per accedere a questa posizione, è necessario avere ottime doti commerciali e competenze nell'uso di strumenti informatici, in particolare Office 365. Verranno valutate positivamente competenze in strumenti di progettazione come SketchUp, Revit e AutoCAD, così come esperienza o conoscenze in decorazione o design d'interni.

Infermiere del Lavoro IKEA Valladolid (20 ore, Indefinito)

Per questa posizione, si richiede un laureato in infermieristica, con specializzazione in “Infermieristica del Lavoro”. È essenziale essere registrati presso l'Ordine degli Infermieri e avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile. Inoltre, si richiedono almeno 2 anni di esperienza in una posizione simile, nonché un orientamento al servizio e al cliente, sia interno che esterno.

Specialista delle Strutture IKEA Jerez (40 ore, indefinito)

Tra i requisiti per questa posizione ci sono la capacità di comunicare con sicurezza e chiarezza nella lingua locale, oltre a un livello base di inglese. Si richiedono anche conoscenze tecniche e almeno 3 anni di esperienza pratica in sistemi di impianti, come impianti elettrici e di illuminazione, impianti meccanici e di climatizzazione, automazione degli edifici e gestione dell'energia.

