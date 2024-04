Paula Echevarría sfida Alba Díaz con l’abito impossibile della stagione

Paula Echevarría è da decenni una delle donne più premiate per il suo modo di vestire. È ben noto il suo stile sofisticato e il suo gusto impeccabile nell'indossare sempre l'outfit più appropriato per ogni occasione. D'altro canto, Alba Díaz, la figlia di Vicky Martín Berrocal e Manuel Díaz ‘El Cordobés', ha uno stile che non passa mai inosservato. Nonostante non le abbiano mai viste insieme, questa volta Paula e Alba ci hanno regalato un particolare duello di stile.

Paula Echevarría e Alba Díaz: due dive dello stile che scelgono il knot dress

Paula e Alba sono abituate a partecipare come ospiti a eventi che richiedono un'etichetta formale. Entrambe hanno scelto capi molto simili per partecipare alle rispettive feste. Nonostante abbiano optato per un abito quasi identico, ognuna di loro lo ha personalizzato a suo piacimento. Il modello in questione è un abito marrone lungo, a maniche lunghe, con un nodo sulla gonna e un collo alto.

Il fascino dello knot dress: un trend per tutte le silhouette

Gli esperti di moda si sono aggiunti alla tendenza di indossare abiti con nodi. Non si tratta solo di una moda passeggera, ma di una tendenza che, grazie alle passerelle di marchi come Balenciaga o Alberta Ferretti, ha riscosso un enorme successo. Questo tipo di design è particolarmente amato per la sua capacità di valorizzare tutti i tipi di fisicità. Si tratta di un capo che presenta una fascia di tessuto che viene annodata come una cintura e crea una sorta di arricciatura attorno. Spesso questo nodo viene incorporato lateralmente, mentre Paula e Alba lo indossano al centro dell'addome.

Personalizzare il knot dress: accessori e abbinamenti

Nel combinare questo abito, entrambe hanno optato per accessori che non tolgono protagonismo al nodo. Paula Echevarría ha scelto una borsa a sacchetto e orecchini e bracciali dorati. Questa combinazione è particolarmente elegante e adatta per varie situazioni e occasioni speciali che si svolgono di notte.

Alba Díaz, invece, ha dato un tocco più audace al suo look. Ha optato per accessori di strass che si distinguevano sul marrone cioccolato dell'abito. Orecchini XXL e braccialetti luccicanti. La content creator ha completato il suo look con un'imponente mantella di piume dello stesso tono dell'abito, che aggiunge un extra glamour.

Lo stesso stile, firmato da marche diverse

Entrambe hanno scelto la stessa tendenza, ma per i loro design hanno optato per marchi diversi. Paula ha scelto la sua marca preferita, Fetiche Suances, e il modello Helda Chocolate che costa 69,95 euro. Alba Díaz, invece, ha optato per Vanseray, il marchio di abiti da cerimonia creato da Rocío Martín Berrocal, la sorella di Vicky. In particolare, ha scelto il modello Mikonos, che ha un prezzo di 69,90 euro.