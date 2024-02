Sarà ritirato: il prodotto più venduto da Primark che i clienti stanno acquistando in lotti da 10

Se hai già sentito parlare di Primark, saprai che è famosa per i suoi prodotti di alta qualità a prezzi bassi. L'azienda ha recentemente fatto un annuncio che ha scatenato un'ondata di eccitazione tra i suoi clienti, con molti che si precipitano nei negozi per acquistare il loro prodotto più venduto prima che diventi introvabile per sempre. Ecco cosa sta succedendo: Primark sta per eliminare il suo articolo più popolare e le persone lo stanno acquistando a rotta di collo in tutti i suoi punti vendita.

Il prodotto più venduto di Primark sarà presto fuori produzione

Se sei un habitué di Primark, sai che oltre ai capi di abbigliamento, il prodotto più venduto della loro sezione di bellezza e cosmesi sono i dischetti struccanti. Tuttavia, sembra che questi stiano per scomparire definitivamente, sia nella versione piccola che in quella grande.

Il motivo di questa decisione è che Primark intende promuovere una cosmesi più sostenibile ed ecologica, perciò molti clienti della marca non riescono a credere che dovranno fare a meno di questo prodotto che non mancava mai nel loro carrello della spesa ogni volta che andavano a fare shopping da Primark.

Il panico si è scatenato dopo che una dipendente di Primark nel Regno Unito ha pubblicato un video su TikTok avvisando i clienti che i dischetti struccanti monouso sarebbero stati presto ritirati, come riportato dal Daily Mail.

Primark introduce i nuovi dischetti struccanti riutilizzabili

Il fatto è che quanto riportato da questo giornale era assolutamente vero. Infatti, Primark ha lanciato quest'autunno una nuova linea di dischetti struccanti riutilizzabili che possono essere lavati e riutilizzati più volte. Questi dischetti sono realizzati in cotone biologico e vengono venduti in confezioni da 10 pezzi al prezzo di 2,50 euro.

La reazione dei clienti

Nonostante ciò, molti clienti non sono disposti a rinunciare ai dischetti struccanti monouso, che trovano molto pratici ed economici. Un pacchetto da 120 dischetti costa solo 0,75 euro e sono disponibili in due dimensioni. Inoltre, alcuni utenti sostengono che i dischetti riutilizzabili non sono altrettanto efficaci nel rimuovere il trucco, specialmente quello waterproof.

L'obiettivo di Primark

Tuttavia, Primark sembra determinata a perseguire la sua nuova strategia, affermando chiaramente che il suo obiettivo è ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti e offrire alternative più rispettose del pianeta. L'azienda assicura che i dischetti struccanti riutilizzabili sono altrettanto morbidi ed efficaci di quelli monouso e che basta lavarli una volta a settimana con acqua fredda e sapone neutro.

