Marmellate, articoli da cucina e libri di ricette: la scommessa di Meghan Markle per la sua nuova attività

Il ritorno di Meghan Markle: un nuovo business nel mondo del lifestyle e della gastronomia

La Famiglia Reale britannica sta attraversando un periodo estremamente complesso: il re Carlo III sta combattendo contro il cancro, la regina Camila si sente sopraffatta, la principessa Kate Middleton ha subito un'operazione misteriosa e il Principe William sta affrontando molte sfide. In mezzo a tutto questo caos, è emerso il nuovo progetto di Meghan Markle, l'attuale duchessa del Sussex: lanciare un'impresa focalizzata sul lifestyle, la casa e la gastronomia. Ogni giorno si scoprono nuovi dettagli su questa avventura imprenditoriale.

Il ritorno di Meghan al mondo del blogging e dei social media

La moglie del Principe Harry aveva un suo blog personale, un sito chiamato The Tig che iniziò come un semplice hobby e si trasformò in una fonte di reddito molto interessante. Durante un episodio del documentario che ha girato per Netflix ha spiegato che ha dovuto chiudere questo sito web per evitare problemi, ma avrebbe amato non doverlo fare. Per questo motivo, non appena ha avuto l'opportunità, ha ripreso in mano le redini e ha creato American Riviera Orchard.

Il lancio del nuovo business di Meghan Markle su Instagram

Meghan Markle ha aperto un profilo Instagram che ha già accumulato oltre mezzo milione di follower e lentamente stanno emergendo nuovi dettagli sulla sua impresa. American Riviera Orchard si concentra sulla cucina, quindi la duchessa metterà in vendita: marmellate, utensili da cucina e libri. Tutto questo con un focus su stile, design ed esclusività.

I prodotti che Meghan Markle metterà in vendita sul suo sito web

Meghan Markle e il principe Harry si sono allontanati dal mondo dei social media nel 2020, pochi mesi dopo aver annunciato che avrebbero preso le distanze dalla famiglia reale britannica. Proprio per questo motivo, è stata una sorpresa quando la duchessa è tornata su Instagram, ma lo ha fatto per una buona ragione: vuole promuovere il suo nuovo sito web.

American Riviera Orchard è un'azienda che metterà sul mercato articoli legati alla cucina, motivo per cui le immagini pubblicate da Markle su Instagram sono state girate in cucina. Secondo la fonte citata in precedenza, in particolare ci saranno: “Coltelli, forchette, cucchiai e altri posate. Libri di cucina e ricettari stampati e scaricabili”.

I piani futuri di Meghan Markle con la sua impresa

La duchessa e il suo team hanno elaborato un piano molto completo. L'USPTO rende chiaro che l'intenzione è quella di vendere in piccoli negozi, così come su piattaforme digitali. Il mondo di Internet è molto presente in questo progetto, infatti Meghan metterà in circolazione diversi libri di ricette in formato elettronico.

Inoltre, l'azienda offrirà al pubblico: “Set da caffè e da tè, articoli per servire cibo e bevande, decanter, sottopiatti, portatovaglioli, portacarte che non sono realizzati in metalli preziosi, tovaglie, tovaglioli e tovagliette in tessuto. Anche articoli di decorazione per la tavola”.

Senza dubbio, un negozio molto completo che è riuscito a fare qualcosa di davvero difficile: far tornare Meghan Markle sui social media.

