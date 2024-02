Lidl ci conquista con il suo piatto orientale a basso contenuto di grassi: si cucina in 5 minuti

Lidl ci sorprende ancora una volta con la sua offerta gastronomica, questa volta con un piatto orientale a basso contenuto di grassi che si cucina in 5 minuti. Stiamo parlando delle gyozas, delle ravioli cinesi ripieni di pollo che stanno spopolando tra i consumatori. Di seguito ti raccontiamo tutto quello che devi sapere sulle gyozas, la loro origine, le loro caratteristiche, come cucinarle e perché sono consigliate dagli esperti.

Le gyozas: il piatto orientale che fa impazzire Lidl

Anche se solo recentemente le gyozas sono diventate il piatto orientale di moda tra i clienti di Lidl, la verità è che sono un piatto ben noto tra gli amanti della cucina cinese. Sono una sorta di ravioli che si sono diffusi in Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il loro nome deriva dal termine cinese “jiaozi”, che significa “corno di drago”. La loro forma ricorda quella di una mezzaluna e l'impasto è molto sottile ed elastico. Il ripieno solitamente è fatto di carne macinata, verdure, funghi, formaggio o frutti di mare, e viene condito con salsa di soia, aceto, zenzero, aglio e altre spezie.

Le diverse maniere di cucinare le gyozas

Le gyozas possono essere cucinate in diversi modi: al vapore, fritte, al forno o in padella. A seconda del metodo di cottura, prendono nomi diversi: “sui-gyoza” (al vapore), “yaki-gyoza” (in padella), “age-gyoza” (fritte) o “mushi-gyoza” (al forno). Le gyozas vengono servite accompagnate da una salsa a base di salsa di soia, aceto di riso e olio di sesamo, e si mangiano con bacchette o con le mani.

Le gyozas di pollo di Lidl: ecco come sono

Lidl ci offre la possibilità di gustare le gyozas a casa nostra, con il suo prodotto VICI GYOZA, ravioli di pollo con impasto ultra sottile che vengono venduti in confezioni da 400 g a 3,95 euro. Queste gyozas sono realizzate con ingredienti di qualità, come carne di pollo, albume d'uovo, grasso di pollo, sale, spezie, aglio, pepe della Giamaica e farina di grano. Inoltre, sono a basso contenuto di grassi, in quanto contengono solo 4,8 g per ogni 100 g, di cui solo 0,73 g sono saturi. Forniscono anche 10,2 g di proteine e 22,5 g di carboidrati per ogni 100 g, rendendole un piatto equilibrato e nutriente.

Come cucinare le gyozas di pollo di Lidl

Le gyozas di pollo di Lidl sono molto facili da preparare, si possono cucinare in soli 5 minuti nel microonde. Possono essere cucinate anche fritte, al forno, in padella o al vapore, a seconda del gusto di ognuno. Di seguito le istruzioni:

Nel microonde: Mettere le gyozas congelate in un piatto adatto al microonde e coprire con pellicola trasparente. Riscaldare a massima potenza per 5-6 minuti. Rimuovere con cura la pellicola e servire con la salsa desiderata.

Fritte: Scaldare abbondante olio in una padella a 160 ºC. Friggere le gyozas congelate per 3 minuti, girandole di tanto in tanto, fino a quando non diventano dorate e croccanti. Scolare l'eccesso di olio su carta assorbente e servire con la salsa desiderata.

Al forno: Preriscaldare il forno a 200 ºC. Mettere le gyozas congelate in una teglia da forno e spruzzare con un po' di olio. Cuocere in forno per 15 minuti, girandole a metà cottura, fino a quando non diventano dorate e croccanti. Servire con la salsa desiderata.

In padella con acqua: Scaldare un po' di olio in una padella a fuoco medio-alto. Mettere le gyozas congelate in un unico strato e far dorare per 2 minuti per lato. Aggiungere un po' d'acqua (circa 50 ml) e coprire la padella. Cuocere a fuoco medio-basso per altri 3 minuti, fino a quando l'acqua si sarà evaporata e le gyozas saranno tenere. Servire con la salsa desiderata.

Al vapore: Mettere le gyozas congelate in una vaporiera o in un contenitore adatto per il microonde con un po' d'acqua. Coprire e cuocere al vapore per 6-10 minuti, a seconda dello spessore delle gyozas. Servire con la salsa desiderata.

Gyozas: la scelta degli esperti

Le gyozas di pollo di Lidl non solo sono deliziose, ma sono anche salutari, secondo gli esperti in nutrizione. Lo afferma il video di TikTok di @healthymiguel, in cui spiega gli ingredienti di queste gyozas e le raccomanda come un piatto che possiamo considerare salutare, nonostante la presenza di olio di colza, che sarebbe forse l'ingrediente meno raccomandato, ma come sottolinea l'esperto “è presente solo in piccole quantità e nell'impasto”.

In conclusione, è un piatto che è diventato di moda, ma che oltre ad essere delizioso e ideale per una cena, è a basso contenuto di grassi e contiene buoni ingredienti. Cosa si può chiedere di più?

