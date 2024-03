La soluzione perfetta di Ikea per eliminare definitivamente il cattivo odore del bidone della spazzatura

Ti è mai capitato di aprire il bidone della spazzatura e di essere sopraffatto da un odore sgradevole che ti fa storcere il naso? Sì, è molto probabile, dato che il bidone della spazzatura è uno degli elementi più problematici della casa. Nonostante lo svuotiamo frequentemente e lo puliamo regolarmente, sembra che il cattivo odore si rifiuti di sparire.

Il cattivo odore del bidone della spazzatura è dovuto alla decomposizione dei rifiuti organici che gettiamo, come avanzi di cibo, bucce di frutta, pannolini, ecc. Questi rifiuti generano gas e batteri che sfuggono dalle fessure del bidone e si mescolano con l'aria della cucina o del luogo in cui lo custodiamo. Il risultato è un aroma poco gradevole che può influire sul nostro benessere e anche sulla nostra salute.

La risposta di Ikea al problema dell'odore del bidone della spazzatura

Per evitare questo problema, esistono sul mercato prodotti specifici che promettono di neutralizzare gli odori del bidone della spazzatura, come deodoranti, spray, sacchetti profumati, ecc. Tuttavia, questi prodotti non sono sempre efficaci, e inoltre possono risultare costosi o inquinanti. Per questo motivo, molte persone cercano soluzioni fai-da-te e naturali che li aiutino a mantenere il bidone della spazzatura libero da odori.

Una di queste soluzioni ha riscosso un grande successo sui social media, e la cosa migliore è che richiede solo qualcosa che sicuramente avrai in casa: una scatola Ikea. Sì, hai capito bene, una scatola Ikea potrebbe essere la soluzione per far sì che il tuo bidone della spazzatura emanasse un buon odore. Vuoi sapere come fare? Continua a leggere e te lo spiegheremo.

Il trucco che sta spopolando sui social media

A svelare questo trucco è stata la Tiktoker @Carmina (@ofical.carmina), che di solito condivide consigli e idee per la casa. In uno dei suoi video, spiega come eliminare il cattivo odore del bidone della spazzatura in un modo semplice ed economico.

La prima cosa che dobbiamo fare è prendere un pezzo di cartone e tagliarlo in modo che si adatti al fondo del bidone della spazzatura. Ecco dove entra in gioco Ikea, dato che, anche se la Tiktoker menziona l'uso di un cartone del latte, possiamo anche utilizzare una delle scatole in cui arrivano i mobili Ikea. In questo modo creiamo una base sicura per il bidone, così, se si rompe la borsa, evitiamo che i liquidi o i rifiuti sporchino il bidone e di conseguenza la generazione di odori indesiderati.

Ma il cartone da solo non basta

Ma il cartone non è sufficiente per rendere efficace il trucco. Per questo motivo, il passo successivo è prendere un batuffolo di cotone o un dischetto struccante e inumidirlo con un po' di essenza profumata o anche alcune gocce di olio essenziale possono andare bene. L'aroma può essere quello che preferisci, la Tiktoker usa un'essenza di frutti di bosco, ma puoi anche usare uno che sia fresco e agrumato, come il limone, l'arancia o la menta. Una volta che hai il cotone impregnato, lo metti sopra il cartone e poi puoi mettere la borsa.

In questo modo semplice, il trucco fa sì che il bidone della spazzatura emanasse un buon odore per diversi giorni, e solo devi cambiare il cotone quando l'aroma si esaurisce. Inoltre, si tratta di un trucco molto economico, poiché gli oli essenziali possono essere acquistati in qualsiasi negozio e durano molto tempo.

Altri trucchi per evitare il cattivo odore nel bidone della spazzatura

Se vuoi potenziare l'efficacia di questo trucco, o provare altre alternative, eccoti alcuni consigli in più per evitare che il tuo bidone della spazzatura emanasse un cattivo odore:

Pulisci frequentemente il bidone della spazzatura , per questo sarà sufficiente usare un po' d'acqua calda e sapone, aceto o bicarbonato. In questo modo eliminerai i batteri e i residui che possono rimanere attaccati.

, per questo sarà sufficiente usare un po' d'acqua calda e sapone, aceto o bicarbonato. In questo modo eliminerai i batteri e i residui che possono rimanere attaccati. Usa sacchetti per la spazzatura di buona qualità , che non si rompano facilmente e che abbiano una chiusura ermetica. Puoi anche optare per sacchetti profumati, che mascherano l'odore.

, che non si rompano facilmente e che abbiano una chiusura ermetica. Puoi anche optare per sacchetti profumati, che mascherano l'odore. Separare i rifiuti organici dai rifiuti inorganici , e svuota il bidone della spazzatura tutti i giorni o ogni due giorni. In questo modo eviterai che si accumulino e fermentino, generando un cattivo odore.

, e svuota il bidone della spazzatura tutti i giorni o ogni due giorni. In questo modo eviterai che si accumulino e fermentino, generando un cattivo odore. Metti una bustina di tè usata , un pezzo di carbone attivo o una buccia di limone nel fondo del bidone. Questi elementi assorbono gli odori e li neutralizzano.

, un pezzo di carbone attivo o una buccia di limone nel fondo del bidone. Questi elementi assorbono gli odori e li neutralizzano. Aggiungi alcune foglie di alloro , eucalipto o rosmarino nel bidone della spazzatura. Queste piante hanno proprietà antibatteriche e aromatiche, che aiutano a combattere il cattivo odore.

, eucalipto o rosmarino nel bidone della spazzatura. Queste piante hanno proprietà antibatteriche e aromatiche, che aiutano a combattere il cattivo odore. Spruzza il bidone della spazzatura con succo di limone, aceto o alcol. Questi liquidi sono disinfettanti e deodoranti, che eliminano i germi e gli odori.

Con questi trucchi, potrai dire addio al cattivo odore del bidone della spazzatura e goderti un ambiente più piacevole e pulito nella tua casa. Ti senti di provarli?

