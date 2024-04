Cattivi Giocatori: Date e orari di trasmissione degli episodi del reality show di Netflix!

Una reality show francese su Netflix, conta nove episodi la cui prima è stata trasmessa il 17 aprile 2024.

Tredici partecipanti dovranno tradirsi per poter combattere per il premio di 150 000 euro! I concorrenti sono divisi in due gruppi, quelli che vivono in un campo in mezzo alla foresta e quelli che soggiornano in una lussuosa villa. Questi ultimi si occuperanno di votare per eliminare un partecipante. Quanti episodi conta la nuova serie e quando vengono trasmessi in prima visione?

Il reality show presentato da Claude Dartois, noto per far parte del popolare programma “Koh-Lanta“, conta nove episodi che verranno trasmessi in tre gruppi. Inoltre, è stato registrato a Jalisco, in Messico. «Siamo partiti per 25 o 30 giorni, quindi le riprese sono state lunghe. Ho avuto un periodo di adattamento di 4-5 giorni sul posto, prima dell'arrivo dei concorrenti, per familiarizzare con l'ambiente, vedere il villaggio, il campo e fare alcuni set per vedere come funzionavano i giochi. Ho anche dovuto imparare un po' di più sui concorrenti, come i loro nomi, e cercare di documentare al meglio il gioco per avere la massima dimestichezza possibile. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, ma è così. È il battesimo del fuoco», spiega Claude Dartois a Voici.

Ha anche aggiunto:

È piacevole. È un nuovo ruolo, un nuovo esercizio. È una buona opportunità per me di progredire, di imparare e di vedere qualcosa di diverso, quindi ero molto felice di passare dall'altra parte. Forte dell'esperienza che ho avuto come concorrente, sono stato molto felice che mi sia stato proposto.

Come guardare “Mauvais Joueurs”?

I primi quattro episodi di “Mauvais Joueurs” sono stati trasmessi su Netflix il 17 aprile 2024., mentre i restanti cinque capitoli usciranno nei mercoledì successivi fino al 1° maggio. Pertanto, per guardare il nuovo reality show francese, è sufficiente un abbonamento alla popolare piattaforma di streaming.

Data di uscita di ogni episodio!



Episodio 1: Benvenuti all'Inferno: 17 aprile 2024

Episodio 2: Guerra dei clan: 17 aprile 2024

Episodio 3: Tempo di dolore: 17 aprile 2024

Episodio 4: Più gente, più problemi: 17 aprile 2024

Episodio 5: 24 aprile 2024

Episodio 6: 24 aprile 2024

Episodio 7: 1 maggio 2024

Episodio 8: 1 maggio 2024

Episodio 9: 1 maggio 2024



A che ora saranno disponibili gli episodi?

Messico, Nicaragua, Costa Rica e El Salvador: 01:00.

Colombia, Perù ed Ecuador: 02:00.

Venezuela, Bolivia e Porto Rico: 03:00.

Argentina, Brasile, Cile, Uruguay e Paraguay: 04:00.

Spagna: 08:00.

Guarda i primi estratti!

