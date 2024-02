Non ce ne sono altre uguali: gli stivali più caldi e stilosi per trionfare sono di Decathlon

Se hai una passione per la neve e ami goderti la natura durante l'inverno, capisci quanto sia fondamentale disporre di scarpe adatte che ti proteggano dal freddo e dall'umidità. Perciò, oggi vogliamo presentarti un paio di stivali che hanno tutto ciò che serve. Gli stivali più caldi e alla moda per farti brillare quest'inverno, provenienti da Decathlon che vorrai indossare anche in città. Prendi nota perché non vorrai lasciarli sfuggire!

Gli stivali più caldi e con stile di Decathlon

Indossare stivali alti e perfino stivali da neve in città è di moda, quindi se stai cercando il modello perfetto, noi l'abbiamo trovato per te. Che tu abbia realmente bisogno di uno stivale per camminare sulla neve o che stia cercando il modello ideale per i tuoi outfit invernali in città, Decathlon ha gli stivali di cui hai bisogno e che si esauriscono in fretta.

Si tratta degli stivali da neve e apres-ski impermeabili con lacci per donna Quechua SH500 di Decathlon, che inoltre puoi trovare a soli 49,99 €. Non ti sembra qualcosa di incredibile?

Caratteristiche degli stivali apres-ski di Decathlon che fanno impazzire tutti

Questi stivali sono il risultato di un design innovativo e di una selezione accurata di materiali che garantiscono un'eccellente qualità e durata. Queste sono alcune delle loro caratteristiche principali:

Calore : Questi stivali hanno un rivestimento caldo che ottimizza l'isolamento termico e protegge efficacemente dal freddo. Secondo i test effettuati in laboratorio e sul campo con la collaborazione di utenti rappresentativi, questi stivali mantengono una temperatura di comfort di -8 °C a riposo e di -17 °C in movimento.

: Questi stivali hanno un rivestimento caldo che ottimizza l'isolamento termico e protegge efficacemente dal freddo. Secondo i test effettuati in laboratorio e sul campo con la collaborazione di utenti rappresentativi, questi stivali Impermeabilità : Questi stivali hanno una membrana impermeabile e traspirante che mantiene i piedi asciutti in ogni momento. La membrana impedisce l'ingresso di acqua e favorisce l'evaporazione del sudore, prevenendo così la sensazione di freddo e umidità.

: Questi stivali hanno una membrana impermeabile e traspirante che mantiene i piedi asciutti in ogni momento. La membrana impedisce l'ingresso di acqua e favorisce l'evaporazione del sudore, prevenendo così la sensazione di freddo e umidità. Aderenza : Questi stivali hanno una suola “Snowcontact”, che offre un'ottima aderenza sulla neve. La suola è composta da materiali e scanalature che si adattano al terreno, prevenendo lo scivolamento. Inoltre, la suola ha dei tasselli di 4 mm di profondità che forniscono una buona trazione sulla neve.

: Questi stivali hanno una suola “Snowcontact”, che offre un'ottima aderenza sulla neve. La suola è composta da materiali e scanalature che si adattano al terreno, prevenendo lo scivolamento. Inoltre, la suola ha dei tasselli di 4 mm di profondità che forniscono una buona trazione sulla neve. Facilità di calzata / rimozione: Questi stivali hanno un'ampia apertura e un completo sistema di lacci che facilitano l'indossamento e la regolazione. Il sistema di lacci permette di regolare la tensione dei lacci secondo le preferenze di ciascuno. In questo modo, si ottiene un maggiore comfort e una migliore tenuta del piede.

Dettagli e specifiche del modello Quechua SH500

Come potete vedere, il modello Quechua SH500 è uno stivale da neve che non manca di nulla. Inoltre, hanno un design moderno ed elegante che si abbina con qualsiasi tipo di abbigliamento. Sono disponibili in colore beige, un tono neutro e facile da abbinare. L'esterno degli stivali è fatto di un 67,2% di polietilene tereftalato (PET), un 31,4% di poliuretano e un 1,4% di polietilene tereftalato cationico. L'interno è composto da un 46,2% di tereftalato di polietilene (rPET) – riciclato completamente chimicamente, un 24,5% di polietilene tereftalato (PET), un 20% di acrilico, un 7,8% di poliuretano e un 1,5% di poliammide 6.6. La suola è 100% in gomma. Questi materiali sono resistenti e di facile manutenzione. Per mantenere le loro caratteristiche e qualità, basta conservare gli stivali in un luogo arieggiato e protetto dalla luce e dall'umidità.

Dove acquistare gli esclusivi stivali Quechua di Decathlon

Ora lo sai, questi stivali Quechua sono un prodotto esclusivo di Decathlon, il marchio leader nel mercato degli sport di montagna, quindi puoi acquistarli solo nei loro negozi fisici o, se preferisci, tramite il loro sito web. Inoltre, se acquisti online, puoi approfittare dei vantaggi del servizio di consegna a domicilio o del ritiro in negozio. Cosa stai aspettando? Non lasciarti sfuggire questa opportunità e procurati un paio di stivali che ti faranno godere appieno della neve e dell'inverno.