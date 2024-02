Questo è il pile per cui tutti stanno correndo da Decathlon

Se sei un'appassionata di montagna e trekking, sai che il freddo può diventare un nemico impavido se non sei adeguatamente attrezzata. Per questo, è fondamentale avere un capo di abbigliamento che ti protegga dal freddo e ti permetta di goderti la natura con comfort e stile. E questo è esattamente ciò che offre la felpa in pile di Decathlon che sta facendo impazzire gli amanti dell'escursionismo e dell'avventura.

La felpa in pile più ambita di Decathlon

Tra i numerosi capi d'abbigliamento disponibili per affrontare il freddo in questo inverno, ce n'è uno che spicca in particolar modo tra gli amanti della natura e dell'escursionismo. Parliamo della felpa in pile con cappuccio per donna Quechua MH100 Hoodie. Una felpa con uno stile urbano e di tendenza, pensata per le tue uscite in montagna con temperature fredde (7-13 °C senza una giacca sopra).

Cosa rende speciale questa felpa in pile?

Questa felpa in pile ha diverse caratteristiche che la rendono unica e molto funzionale per le tue gite all'aria aperta. Ecco alcune di queste:

È composta da poliestere riciclato , contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e a tutelare il pianeta.

, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e a tutelare il pianeta. Ha un taglio largo che offre un'ampia libertà di movimento e permette di indossare un capo interno tecnico a contatto diretto con la pelle, per una migliore protezione contro il freddo. È anche studiata per essere indossata sotto le giacche a vento/impermeabili di Decathlon, come la giacca MH100 per donna.

e permette di indossare un capo interno tecnico a contatto diretto con la pelle, per una migliore protezione contro il freddo. È anche studiata per essere indossata sotto le giacche a vento/impermeabili di Decathlon, come la giacca MH100 per donna. Il suo tessuto in pile trattiene l'aria grazie al volume creato dalla sua trama (trama chiamata “pile rasato” quando è formata da riccioli); Quest'aria mantiene il corpo caldo grazie alla sua naturale capacità di isolamento. Inoltre, il tessuto permette l'evaporazione del sudore prodotto dal corpo, favorendo la traspirabilità ed evitando il surriscaldamento.

(trama chiamata “pile rasato” quando è formata da riccioli); Quest'aria mantiene il corpo caldo grazie alla sua naturale capacità di isolamento. Inoltre, il tessuto permette l'evaporazione del sudore prodotto dal corpo, favorendo la traspirabilità ed evitando il surriscaldamento. Ha un collo alto e una cerniera per regolare la temperatura a tuo piacimento. Inoltre, possiede una cappuccia che protegge testa e orecchie dal freddo e dal vento.

per regolare la temperatura a tuo piacimento. Inoltre, possiede una cappuccia che protegge testa e orecchie dal freddo e dal vento. È dotata di una tasca a marsupio e di una tasca per il cellulare, pratiche per riporre i tuoi effetti personali. Pesa solo 470 grammi nella taglia M , il che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio.

per il cellulare, pratiche per riporre i tuoi effetti personali. , il che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio. È facile da lavare, può essere lavata in lavatrice a massimo 40 °C e si asciuga rapidamente.

Quali colori e taglie sono disponibili?

Questa felpa in pile è disponibile in vari colori per soddisfare i tuoi gusti e combinare con il tuo guardaroba. Puoi trovarla in colori come viola, blu navy, verde kaki, grigio chiaro e rosa.

Per quanto riguarda le taglie, puoi scegliere tra la XS e la XXL. Ti consigliamo di scegliere la tua taglia abituale, poiché il taglio è molto ampio e si adatta bene alla tua silhouette.

Quindi, cosa stai aspettando per procurarti la tua? Come puoi vedere, questa felpa in pile di Decathlon ha tutto ciò che serve per goderti la montagna e il trekking al freddo. È un capo che non può mancare nel tuo armadio se ami la natura e l'avventura. Inoltre, ha un prezzo molto ragionevole di soli 24,99 euro e una grande varietà di colori e taglie.

Non pensarci due volte e procuratela prima che si esaurisca. Puoi acquistarla online sul sito di Decathlon o nel negozio più vicino. E ricorda che se non sei soddisfatta, hai 60 giorni per cambiarla o restituirla. Non perdere questa occasione e corri da Decathlon a prendere la tua felpa in pile per affrontare il freddo. Non te ne pentirai!