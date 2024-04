Decathlon offre un completo identico allo stile più stravagante di Kanye West: è incomprensibile

Kanye West è famoso per essere uno dei rapper e musicisti più brillanti della sua generazione, ma oltre alla musica, è anche popolare nel mondo della moda, dove ha avuto una presenza significativa, come ad esempio con le sue collezioni per Adidas, per la quale ha creato anche le celebri sneakers Yeezy. West è sempre al centro dell'attenzione per i suoi outfit stravaganti e uno dei più recenti è diventato virale dopo che è stato rivelato sui social media che proviene da uno dei negozi sportivi più famosi: Decathlon.

Potresti pensare che l'ex marito di Kim Kardashian indossi sempre abiti di alta moda, ma la verità è che il recente look che ha sfoggiato a Parigi, insieme alla sua nuova moglie Bianca Cesori, ha suscitato molti commenti. Non solo perché è molto appariscente e curioso, ma anche perché in questa occasione, se vuoi copiarlo, puoi farlo facilmente poiché l'artista indossa un “total look” composto da una serie di capi da ciclismo disponibili in Decathlon.

Decathlon vende l'outfit indossato da Kanye West

Il famoso artista di Atlanta ha sempre uno stile unico e audace che raramente può essere copiato. Questo può essere dovuto al fatto che spesso indossa abiti di alta moda che pochi possono permettersi o perché crea outfit che sono unici nel loro genere. Tuttavia, in questa occasione sembra che abbia trovato ispirazione proprio in Decathlon, indossando senza esitazioni una giacca da ciclismo, con pantaloni coordinati e guanti della stessa collezione.

Quindi, West ci sorprende con questo ultimo look che, sebbene sia in vendita ad un prezzo molto più economico di quello a cui è solito, è piuttosto stravagante se consideriamo che è progettato per essere indossato quando si va in bicicletta, e lui l'ha indossato per le strade di Parigi durante una passeggiata e uno shopping con sua moglie.

Ma se ti piace lui o vuoi copiare il suo stile, questa è sicuramente l'occasione perfetta. La parte centrale dell'outfit, come abbiamo detto, è questa giacca da ciclismo urbano che puoi trovare in Decathlon al prezzo di 69,99 euro. Questa giacca nera con piccole strisce riflettenti e tessuto impermeabile è perfetta per farsi notare al buio e per i giorni di pioggia. Inoltre, abbinata a una paio di sneakers alla moda, darà al tuo outfit un tocco urbano e all'avanguardia.

I dettagli dell'outfit di Kanye West

Come complemento alla giacca, West indossa anche dei pantaloni da ciclismo urbano che sono ideali per proteggerti dalla pioggia e mantenere i tuoi vestiti asciutti. Inoltre, hanno una copertura per le scarpe che impedisce loro di bagnarsi. Il prezzo di questi pantaloni in Decathlon è di 24,99 euro.

Ma non è tutto. Per completare il look, Kanye West indossava dei guanti riflettenti che puoi anche acquistare in Decathlon. Questi guanti sono impermeabili e sono ideali per le giornate ventose. Inoltre, il loro design nero con dettagli argentati li rende un accessorio accattivante e futuristico. Il prezzo dei guanti in Decathlon è di 19,99 euro.

L'outfit di Kanye West sta andando a ruba in Decathlon

La possibilità di copiare l'intero look di Kanye West grazie a Decathlon ha generato un grande scalpore tra i suoi fan e infatti molti hanno già acquistato i capi di cui abbiamo parlato. Inoltre, nel negozio online alcune taglie stanno iniziando a esaurirsi, quindi se anche tu lo vuoi dovrai sbrigarti a comprarlo.

È vero che Kanye West ha sempre sfidato le regole e ha spinto la moda a nuovi limiti, ma l'idea di trovare il suo look stravagante in un negozio di articoli sportivi come Decathlon ha generato, come abbiamo detto, una certa “isteria” tra i suoi fan e anche tra gli amanti della moda che vedono anche nell'artista un'icona.

D'altra parte, il look di “Ye” si completa anche con un giubbotto Balenciaga della collezione primavera-estate 2024 e inoltre un paio di Nike Air Force 1 nere, senza dimenticare la sua maschera nera che copre completamente il suo volto e che in qualche modo è diventata il suo marchio di fabbrica. Questi altri tre elementi potrebbero essere un po' più inaccessibili (anche se le Nike si trovano facilmente nel negozio della marca per poco più di 100 euro), ma se ti piace la base di quello che indossa il cantante, sai già dove trovarlo.

È possibile che questo look stravagante di Kanye West generi polemiche e lasci molti perplessi. Ma la possibilità di copiare il suo stile completo grazie a Decathlon dimostra che in questa occasione la moda e in particolare ciò che indossa una celebrità, è alla portata di tutti, indipendentemente dal budget.