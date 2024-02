Non più freddo: la magia arriva in Decathlon con il suo prodotto più venduto

Sei uno di quelli che ama giocare a calcio in qualsiasi periodo dell'anno, ma fai fatica a sopportare le basse temperature? Vorresti sentirti comodo e asciutto mentre pratichi il tuo sport preferito? Se la risposta è sì, allora sei fortunato, perché è finita l'era del freddo: la magia arriva da Decathlon con il suo prodotto più venduto.

Addio al freddo: scopri le novità di Decathlon

Se stai cercando una protezione dal freddo mentre fai sport in inverno, hai bisogno del prodotto che sta spopolando in Decathlon: le maglie termiche da calcio per adulti Kipsta Keepcomfort colore nero.

Queste maglie sono il risultato di un design innovativo e di una tecnologia avanzata che offrono numerosi vantaggi per le tue prestazioni e il tuo benessere. Un capo interno che si adatta al corpo e va sotto i pantaloni o i pantaloncini da calcio. La sua funzione è fornire calore, traspirabilità e libertà di movimento ai giocatori che praticano calcio a una intensità moderata.

Caratteristiche delle maglie termiche Decathlon

Queste maglie sono realizzate con un tessuto a maglia stretta che contribuisce a fornire calore, specialmente nelle aree più sensibili al freddo, come gambe e ginocchia. Inoltre, il materiale favorisce l'evaporazione del sudore per mantenere il corpo asciutto e prevenire il raffreddamento. Inoltre, il tessuto è elastico e aderente, il che permette una maggiore libertà di movimento e un migliore adattamento al corpo.

Le maglie termiche da calcio per adulti Kipsta Keepcomfort nero sono disponibili in colore nero e in taglie che vanno dalla XS alla XXL. Il loro prezzo è di 13,99 € e hanno una garanzia di 2 anni.

Come abbinare le maglie termiche Kipsta Keepcomfort?

Le maglie termiche da calcio per adulti Kipsta Keepcomfort nero possono essere abbinati ad altri capi della stessa gamma Keepcomfort, formando un completo termico per proteggersi dal freddo. Questi capi includono:

Maglia termica a maniche lunghe : questa maglia copre il torso e le braccia e offre le stesse caratteristiche delle maglie: calore, traspirabilità e libertà di movimento. Il suo prezzo è di 16,99 € ed è disponibile in colore nero e in taglie dalla XS alla XXL.

: questa maglia copre il torso e le braccia e offre le stesse caratteristiche delle maglie: calore, traspirabilità e libertà di movimento. ed è disponibile in colore nero e in taglie dalla XS alla XXL. Pantaloncini termici: questi pantaloncini vanno sopra le maglie e offrono un ulteriore strato di protezione e comfort. Il loro prezzo è di 11,99 € ed è disponibile in colore nero e in taglie dalla XS alla XXL.

Come prendersi cura delle maglie termiche Kipsta Keepcomfort nero?

Per prolungare la vita delle maglie termiche da calcio per adulti Kipsta Keepcomfort nero e mantenere le loro proprietà, è importante seguire alcuni consigli di cura e manutenzione. Questi includono:

Lavare in lavatrice a un massimo di 30 °C con un programma standard: non usare candeggina, non asciugare in asciugatrice, non stirare e non lavare a secco.

con un programma standard: non usare candeggina, non asciugare in asciugatrice, non stirare e non lavare a secco. Conservare in un luogo asciutto e aerato , lontano da umidità: evitare il contatto con fonti di calore o luce diretta, che possono danneggiare il tessuto o alterare il colore.

, lontano da umidità: evitare il contatto con fonti di calore o luce diretta, che possono danneggiare il tessuto o alterare il colore. Non mescolare con altri capi di colori diversi: le maglie termiche sono di colore nero e possono sbiadire o macchiare altri capi di colori chiari.

Ora lo sai, se vuoi sentirti comodo e asciutto mentre giochi a calcio, non esitare a prendere una maglia termica da calcio per adulti Kipsta Keepcomfort nero. E se vuoi completare la tua tenuta termica, puoi abbinarla alla maglia termica a maniche lunghe e ai pantaloncini termici della stessa gamma Keepcomfort. Non lasciare che il freddo ti impedisca di godere della tua passione per il calcio. Con le maglie termiche da calcio per adulti Kipsta Keepcomfort nero, la magia arriva da Decathlon e nel tuo gioco. Provali e noterai la differenza!