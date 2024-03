Non appena lo vedi ne sentirai il bisogno: Stradivarius offre i pantaloni più freschi e comodi per la primavera

Le donne hanno scoperto un'interessante alternativa nei jeans larghi, che sono tornati di moda e sono adatti per tutte le attività quotidiane. Mettendo da parte lo stile slim fit del passato, capi come questi pantaloni lunghi in denim fluido sono fantastici. Stradivarius offre i jeans più freschi sul mercato.

Questo capo aspira a diventare una tendenza nella stagione primaverile. Ma quali sono le caratteristiche di questo modello e perché dovresti considerarlo se apprezzi comfort e qualità?

Stradivarius propone il jeans più fresco

Dettagli su questo pantalone lungo fluido in denim di Stradivarius

Stiamo parlando di un pantaloni lunghi fluidi, con una gamba larga e una vita regolabile con lacci tono su tono. Ha tascas laterali e è disponibile in due colori. Puoi scegliere tra il denim blu chiaro e il denim medio blu scuro.

È difficile scegliere tra i due, dato che entrambi sono versatili. In genere, si usano i toni più chiari per gli eventi diurni e quelli più scuri per gli eventi notturni. Ma in realtà entrambi sono adatti a diverse occasioni, sia che tu voglia un look più casual e comodo, sia che tu voglia indossarlo con un blazer e tacchi alti.

Tuttavia, crediamo che, indipendentemente da quale sceglierai, sarai in grado di indossarlo sia se esci di casa la mattina sia se vai a cena fuori.

Per quanto riguarda le taglie, ne sono disponibili cinque, dalla XS alla XL. Ti consigliamo di dare un'occhiata alla guida alle taglie di Stradivarius in caso di dubbi. Così potrai sapere quali sono le misure esatte di ogni taglia e scegliere quella più adatta a te.

Se per qualche motivo la taglia che hai scelto si rivela troppo piccola o troppo grande, potrai sempre cambiarla con un'altra o restituire i pantaloni e richiedere il rimborso.

Di quale materiale è fatto? Quali sono le sue cure?

Questo pantalone è composto al 100% di cotone di alta qualità, quindi è un prodotto resistente e durevole. Ti accompagnerà per anni, a condizione che ne prenda cura come dovresti.

Per prendertene cura, dovresti principalmente lavarlo a macchina a centrifuga breve e a bassa temperatura. Puoi stirarlo se necessario. L'unico requisito è che la temperatura del ferro da stiro non superi mai i 110° C. Non dimenticarlo.

In ogni caso, troverai tutte le informazioni sulla etichetta e dovrai seguirla per evitare di ritrovarti con un pantalone stropicciato o danneggiato prima del previsto, soprattutto se lo hai appena comprato.

Quanto costa questo fresco pantalone?

Devi sapere che il prezzo di questo articolo è di 19,99 euro, un prezzo accessibile considerando che i pantaloni lunghi fluidi possono costare oltre 100 euro. In questo caso, con solo 39,98 euro puoi portarti a casa entrambi. E se compri entrambi, avrai pantaloni fluidi per tutta la stagione primaverile e estiva.

Quali sono le spese e i ritardi delle spedizioni?

Da Stradivarius, il trasporto in negozio è completamente gratuito. Inoltre, se scegli la consegna presso un punto di ritiro o a domicilio, sarà gratuita per ordini superiori a 30 euro.

In tal caso dovresti acquistare i pantaloni in entrambi i toni, o aggiungere un secondo prodotto del valore di altri 10,99 euro. Ricorda che per attivare il beneficio, nessuno dei prodotti deve avere sconti applicati. Altrimenti, la spedizione avrà un costo a seconda della modalità:

Domicilio standard – 3,95 euro. Arriverà tra 1 e 3 giorni lavorativi

Domicilio express – 4,95 euro. Arriverà tra 1 e 2 giorni lavorativi

Punto di ritiro – 2,95 euro. Arriverà tra 1 e 3 giorni lavorativi

Consegna programmata – 3,95 euro. Il giorno lavorativo successivo, per ordini effettuati prima delle 14:00.

Qual è il periodo di restituzione e come si effettua?

Hai 30 giorni dalla data di ricezione del tuo ordine per effettuare la restituzione. Se qualcosa non ti piace o non hai scelto la tua taglia correttamente, puoi richiedere un cambio o un reso. In quest'ultimo caso, sarà gratuito in qualsiasi negozio fisico di Stradivarius.

Ti basta registrarti sul loro sito web, recarti in uno dei loro negozi e aspettare che ti rimborsino la somma spesa in pochi giorni.

Troverai tutte le informazioni sul sito web e se hai dubbi, chiedi a Stradivarius, saranno lieti di aiutarti.