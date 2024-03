Goditi un venerdì perfetto con questa prelibatezza di Ikea

Ti va di mangiare qualcosa di delizioso, vario ed economico? Desideri stupire la tua famiglia o i tuoi amici con un menu diverso ed originale? Vorresti scoprire la gastronomia svedese senza lasciare la tua città? Se hai risposto sì a una di queste domande, non esitare e avvicinati al tuo negozio Ikea più vicino. Ti aspettano delle offerte irresistibili nel loro ristorante, che delizieranno il tuo palato e il tuo portafoglio. E in particolare, probabilmente stai pensando alla delizia di Ikea che puoi anche acquistare nei loro negozi e come diciamo, in offerta.

Le delizie Ikea a metà prezzo tutti i venerdì

I venerdì sono il giorno perfetto per concedersi un piccolo lusso e festeggiare l'arrivo del fine settimana. Per questo motivo, Ikea ti offre una promozione speciale che non puoi perdere: tutti i venerdì di marzo, se sei un membro del club Ikea Family, puoi ottenere i tuoi piatti principali preferiti con uno sconto del 50% durante l'orario di pranzo e cena. Così, potrai gustare la loro delizia che tutti chiedono, ma anche altri piatti come il classico salmone affumicato con insalata, o il famoso pasticcio di carne con purè di patate e salsa di mirtilli, passando per l'esquisito pollo al curry con riso, o il succulento stufato di manzo con verdure. Tutto questo, a metà prezzo rispetto a quanto ti costerebbe in qualsiasi altro giorno. Non ti sembra un affare?

E negli altri giorni, il piatto di frutti di mare per meno di 2 euro

Se non riesci a raggiungere Ikea questo venerdì o qualsiasi altro venerdì di questo mese, non preoccuparti, perché ci sono offerte anche per gli altri giorni. In marzo, vieni a visitare il negozio più vicino e prova il loro delizioso riso con frutti di mare per solo 1,99 euro quando il prezzo normale è di 3,99 euro. Un generoso piatto, ricco di sapore e di ingredienti di prima qualità, come gamberi, cozze, calamari e vongole. Un piatto che ti trasporterà nel Mediterraneo e ti farà dimenticare il freddo dell'inverno.

E per dessert, un caffè con torrija per 3,49 euro

Per concludere il tuo pasto con un tocco dolce, niente di meglio che un caffè con torrija per 3,49 euro. Un dessert tipico della Settimana Santa che troverai anche e godrai in Ikea. Una fetta di pane immersa nel latte, uovo e cannella, fritta e cosparso di zucchero. Un boccone tenero e succulento, che si abbina perfettamente con un caffè caldo e aromatico. Un piacere per i sensi che ti farà tornare.

Anche opzioni per quelli che cercano un menu vegano

Ma se sei un fan del cibo vegano, non sentirti escluso, perché Ikea ha anche opzioni per te. Non solo nel ristorante, dove puoi trovare piatti come l'insalata di quinoa e lenticchie, o il curry di verdure con riso integrale, ma anche nei negozi, dove puoi comprare le polpette a base di verdure. Si tratta di polpette che sanno di verdure, in quanto contengono pezzi grandi di ceci, carote, peperoni, mais e cavolo riccio, che conferiscono alle polpette il loro peculiare colore. Un'alternativa deliziosa alle classiche polpette di carne, che puoi preparare a casa nel modo che preferisci: nel forno, nel microonde o sulla piastra. Inoltre, sono l'ideale per i vegetariani e i vegani, in quanto non contengono ingredienti di origine animale. E la cosa migliore di tutte, è che consumare più alimenti di origine vegetale ti aiuta a ridurre l'impronta climatica. Quindi, cosa stai aspettando per provarli? Le trovi in busta da un chilo per 7,99 euro.

E se ti piacciono le polpette, non perdere le altre varietà

Le polpette sono il piatto principale del cibo che Ikea serve, e non a caso, perché sono deliziose e ci sono per tutti i gusti. Oltre alle polpette di verdure, puoi trovare le polpette di proteine vegetali, che sono una versione vegana delle tradizionali di carne, ma con un sapore e una consistenza molto simili. Puoi anche optare per le polpette di pollo, che sono più leggere e morbide, ma altrettanto gustose. E naturalmente, non puoi perderti le originali polpette svedesi, fatte con carne di manzo e maiale, e accompagnate da una salsa cremosa e mirtilli rossi. Qualunque sia la tua scelta, sei sicuro di non pentirtene.

Come puoi vedere, Ikea ha molto da offrirti in termini di alimentazione. Non solo puoi acquistare prodotti di qualità a un buon prezzo, ma puoi anche godere di un pasto completo e vario nel loro ristorante, con offerte che ti faranno risparmiare denaro e tempo. Quindi, se vuoi godere di un venerdì perfetto con questa delizia di Ikea, non esitare e visita il negozio più vicino. Ti aspettiamo a braccia aperte e con la forchetta in mano. Buon appetito!