La giacca di tweed che collega la Regina Letizia a Chábeli Iglesias

La Regina Letizia e il suo simbolico stile

La Regina Letizia ha catturato tutti gli sguardi nel suo ultimo evento a Madrid grazie al significativo stile che ha scelto per l'occasione. La moglie del Re Felipe VI ha partecipato a un impegno della Fondazione Mutua Madrileña con una giacca di tweed rossa realizzata dalle donne del laboratorio di APRAMP, un'organizzazione con la quale è fortemente legata da anni e che svolge un importante ruolo nel supporto alle donne vittime della tratta o sopravvissute alla prostituzione.

Un capo di abbigliamento che fa la differenza

Il capo in questione ha colpito la Regina Letizia durante una visita al laboratorio di APRAMP lo scorso gennaio. Lì, ha avuto modo di conoscere da vicino il progetto globale di APRAMP, volto a costruire una società libera da violenza e sfruttamento, in cui le persone possono riconquistare la loro libertà e dignità. Durante quella visita, tra l'altro, la Regina indossava un'altra giacca realizzata dalle donne aiutate dall'associazione.

Un pezzo con una forte ispirazione alla Chanel

Si tratta specificamente di una giacca di tweed rosso, con bottoni gioiello, che fa parte della collezione autunno-inverno 2023-2024 ‘Con Alma By APRAMP', come confermato da fonti dell'organizzazione. Un capo ispirato a Chanel, un marchio che ha portato le giacche di tweed al massimo dell'eleganza, reinterpretate nel corso degli anni da molteplici marche.

Il tweed, un must nel guardaroba di ogni donna

La Regina Letizia si è spesso affidata a capi di tweed, in particolare giacche, che conferiscono un tocco di eleganza e sofisticazione a qualsiasi look. Non sorprende quindi che siano un must in ogni guardaroba. Un esempio più recente è Chábeli Iglesias, la figlia maggiore di Isabel Preysler, che è stata vista a Madrid proprio con una giacca di questo stile.

La giacca in questione appartiene al marchio The Extreme Collection, noto per i suoi sofisticati design che hanno conquistato personalità come Sarah Ferguson. Realizzata in cotone, poliammide, poliestere e lurex metallizzato, presenta un colletto tondo e maniche lunghe rifinite con un bordo decorativo, che decora anche il fondo e le tasche. La giacca è disponibile in diverse taglie nei vari punti vendita del marchio, a un prezzo di 298 euro.

Al di là della Regina Letizia e di Chábeli Iglesias, se c'è una figura che domina perfettamente lo stile dei capi di tweed, quella è senza dubbio Carolina di Monaco. La principessa di Hannover è una vera regina dell'eleganza e per molti anni è stata musa di Karl Lagerfeld. Pur optando talvolta per altri marchi, Chanel è il suo marchio di riferimento e le giacche di tweed sono parte fondamentale del suo guardaroba. Allo stesso modo, sua figlia maggiore, Carlotta Casiraghi, è l'immagine della Maison e indossa con maestria i look più casual di Chanel, così come gli abiti da sera.

