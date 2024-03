Ikea propone il divano angolare più elegante del suo catalogo

Godetevi il bel tempo con l'elegante divano angolare di Ikea!

Per godere del bel tempo nel tuo giardino, Ikea ha deciso di deliziarti lanciando il suo superbo divano angolare esterno. Ha una capacità di tre posti.

Un divano angolare di qualità da Ikea

Da Ikea, gli articoli da giardino sono in primo piano! Puoi trovare tutto ciò che serve per ravvivare il tuo spazio esterno, in attesa dell'arrivo della bella stagione.

Ad esempio, l'azienda offre tavoli da giardino in legno di alta qualità, oltre a sdraio di tutti i tipi. Ad esempio, la sdraio NÄMMARÖ dell'azienda ha il dono di conquistare tutti.

È l'ideale per trascorrere momenti di relax durante le serate estive. Puoi posizionarlo sul balcone, in giardino o su una terrazza. Questo articolo, che aiuta a creare uno stile bohémien, costa meno di 150 euro da Ikea.

Ikea ha appena lanciato un altro prodotto di qualità che ha il dono di accontentare tutti. Infatti, si tratta di un divano angolare che fa concorrenza a quelli offerti da Maison du Monde, Leroy Merlin o Zara Home.

È molto elegante con i suoi colori bianco e beige. Dà un tocco di vitalità al giardino, in tutta semplicità. Questo divano angolare esterno ha una capacità di tre posti. Si tratta quindi del modello SEGERÖN.

Non preoccupatevi, è resistente alle cattive condizioni meteorologiche. Non dovrete quindi preoccuparvi all'arrivo della pioggia. L'azienda vende anche cuscini decorativi con questo modello. Anche loro resistono molto bene alla pioggia, in quanto sono impermeabili.

Per una maggiore pulizia, la fodera è rimovibile per poterla lavare in lavatrice. Per maggior bellezza, l'azienda di arredamento propone anche le coperte FRÖSÖN, vendute separatamente.

Ikea rende il tuo giardino più elegante con questo splendido divano angolare

Altri modelli a prezzi più bassi

Le coperte FRÖSÖN conferiscono un tocco bohémien, facendoti sentire come se fossi a Bali nel mese di marzo! La larghezza di questo modello è di 214 cm. La profondità è di 152 cm e l'altezza con i cuscini del schienale è di 76 cm.

Parliamo ora del prezzo! Ikea ha deciso di fissarlo a 730 euro. Un importo considerevole certo, ma che vale la pena! Perché potrai mantenere questo prodotto per diversi anni grazie alla sua grande resistenza.

Se il divano a tre posti menzionato in precedenza non rientra nel tuo budget, non è un problema. Ikea offre altri modelli che costano molto meno.

Per rilassarti nel tuo giardino, puoi scegliere una sdraio da esterno marrone chiaro NÄMMARÖ. È molto bella e pratica per prendere il sole durante i mesi primaverili.

Quindi, è un modello in acacia che è molto resistente. Resisterà anche alle intemperie. Ikea vende con questa sdraio un cuscino con un rivestimento impermeabile. Il suo prezzo è di 189 euro.

Per completare il tutto, Ikea presenta anche il suo tavolo da giardino tinto marrone chiaro NÄMMARÖ. È l'elemento perfetto da abbinare al divano a tre posti o alla sdraio con il suo cuscino.

Anche lei è stata fabbricata in acacia. Il suo legno di qualità le permette di resistere molto bene al sole, ma anche alla pioggia, a tutte le macchie e all'usura. Il suo prezzo è interessante, in quanto è di 169 euro.