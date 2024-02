Vuoi rinnovare la tua casa con accessori pratici e belli? Sei alla ricerca delle migliori offerte dell'anno? Allora non perderti la nuova promozione di Ikea, che ti offre uno sconto speciale su alcuni dei suoi prodotti più venduti e convenienti, perfetti per trasformare la tua casa e riorganizzare i tuoi spazi. Prendi nota, perché Ikea stupisce i consumatori con la sua nuova offerta 4×3 su prodotti selezionati e noi siamo qui per mostrarti i migliori.

La sorprendente nuova offerta 4×3 di Ikea

Questa è un'opportunità imperdibile per portare a casa alcuni dei migliori prodotti Ikea senza doverli pagare tutti, grazie all'offerta 4X3: acquisti quattro prodotti e ne paghi solo tre. L'offerta è valida dal 29 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, e comprende un totale di 27 articoli selezionati.

Questa promozione rappresenta un'occasione unica per rinnovare la tua casa con accessori di qualità, design e funzionalità. E se sei membro del club Ikea Family, godrai di ulteriori vantaggi, come sconti speciali, offerte esclusive, resi senza scontrino, sorteggi e molto altro. Se non sei ancora un membro, puoi iscriverti gratuitamente sul sito o in negozio. Non perdere questa occasione di risparmiare e decorare la tua casa con lo stile che più ti piace.

Scopri i prodotti selezionati per l'offerta 4×3 di Ikea

L'offerta comprende un totale di 27 prodotti di diverse categorie, come contenitori, decorazioni, cucina, bagno e camera da letto. Puoi combinarli come preferisci. Devi solo scegliere quattro articoli e quello meno costoso sarà gratuito. Ecco alcuni esempi dei prodotti tra cui puoi scegliere:

Ecco gli articoli più interessanti dell'offerta 4×3 di Ikea

Scaffale per scarpe GREJIG

Uno dei prodotti più venduti di Ikea è lo scaffale per scarpe di 58x27x17 cm, perfetto per organizzare le tue scarpe e ottimizzare lo spazio. Ha un design semplice e funzionale, e puoi impilare diversi scaffali per creare una soluzione su misura per te. Il suo prezzo è di 4,49€. Realizzato in acciaio e plastica, ha una capacità di tre paia di scarpe. Puoi posizionarlo nell'ingresso, nella camera da letto o nell'armadio, e abbinarlo ad altri prodotti della serie GREJIG.

Mensola per quadri MOSSLANDA

La promozione 4×3 di Ikea comprende anche questa mensola per quadri di 55 cm, ideale per esporre le tue foto, stampe o piccoli oggetti. Ha un bordo anteriore che impedisce agli oggetti di cadere. Il suo prezzo è di 4,99€. È realizzata in fibra di legno e ha una finitura bianca che si adatta a qualsiasi parete. Puoi posizionarla in soggiorno, sala da pranzo o corridoio, e creare una composizione personalizzata con i tuoi ricordi preferiti.

Coperta THORGUN

Una coperta di 120×160 cm, molto morbida e calda, ideale per rannicchiarsi sul divano o sul letto. Ha un colore grigio chiaro che si abbina a qualsiasi stile. Il suo prezzo è di 3,99€. È tessuta in poliestere e ha un tocco gradevole e accogliente. Puoi usarla come elemento decorativo o come coperta extra nelle notti fredde. È facile da lavare e asciugare, e non si stropiccia né sbiadisce.

Contenitore con coperchio IKEA 365+

Un contenitore con coperchio da 1,3 l, molto pratico per conservare alimenti secchi come pasta, riso, cereali o frutta secca. Il suo prezzo è di 3,99€. È realizzato in vetro e plastica, e ha una forma quadrata che ottimizza lo spazio. Il coperchio ha una guarnizione di silicone che sigilla il contenitore e mantiene il contenuto fresco e croccante. Puoi vedere cosa c'è dentro senza aprirlo, e impilare diversi contenitori per organizzare la tua dispensa.

Tappetino VARIERA

Un tappetino per cassetto lungo 150 cm, molto utile per proteggere e ammortizzare il fondo dei tuoi cassetti. Il suo prezzo è di 3,49€ a confezione. È realizzato in polietilene e ha un colore grigio scuro che nasconde lo sporco. Puoi tagliarlo alla misura che ti serve, e pulirlo facilmente con un panno umido. Impedisce agli oggetti di scivolare o graffiarsi, e riduce il rumore quando apri e chiudi i cassetti.

Vassoio per scarpiera BAGGMUCK

Un vassoio per scarpiera di 71×35 cm, molto utile per raccogliere acqua e sporco dalle tue scarpe. Il suo prezzo è di 2,49€. È realizzato in plastica riciclata e ha un colore nero che nasconde lo sporco. Ha bordi rialzati che impediscono il versamento di liquidi, e scanalature che facilitano l'asciugatura delle scarpe. Puoi posizionarlo sotto uno scaffale per scarpe o all'ingresso della tua casa.

Borsa per il deposito PÄRKLA

Infine, abbiamo scelto questa borsa per il deposito di 55x49x19 cm, molto versatile per conservare vestiti, coperte, giocattoli o qualsiasi cosa tu voglia. Il suo prezzo è di 2,50€. È realizzata in polipropilene e ha un colore bianco con punti neri. Ha due maniglie che facilitano il trasporto, e una cerniera che chiude la borsa e la protegge dalla polvere. Puoi piegarla e riporla quando non la usi, e posizionarla nell'armadio, sotto il letto o in qualsiasi angolo.

Bicchiere POKAL

Un bicchiere da 27 cl, molto resistente e versatile, ideale per servire bevande fredde o calde. Il prezzo è di 4,49€ per un set di 6 unità. È realizzato in vetro temperato, che lo rende più resistente e adatto per la lavastoviglie e il microonde. Ha una forma classica ed elegante, che si adatta a qualsiasi occasione e tavola. Puoi usarlo per bere acqua, succo, caffè, tè o qualsiasi altra bevanda preferita.

Ora conosci alcuni dei migliori prodotti dell'offerta 4×3 di Ikea, ma ce ne sono molti altri. Ricorda che l'offerta è valida solo fino al 31 gennaio 2024.