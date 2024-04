Questo banco da giardino pieghevole retrò di Ikea sta facendo un enorme successo

L'ultimo arrivato in casa Ikea, questa panchina da giardino ha già i suoi fan! Scopri questo modello con una bella patina vintage, su cui potrai rilassarti quest'estate.

Per goderti le belle giornate, invita a casa tua questa panchina da giardino dal look retrò. Autentica novità di questa primavera in casa Ikea, sta già facendo un grande successo tra i clienti.

Un indirizzo ben noto agli appassionati di affari

Il marchio scandinavo, presente in Francia dal 1981, è oggi uno dei più popolari tra coloro che amano fare buoni affari. Ikea è infatti IL posto in cui bisogna andare per abbellire regolarmente la propria abitazione.

Questo mese di aprile sarà ancora un mese di grandi vantaggi presso il marchio svedese. Quest'ultimo vi accoglie nei suoi negozi per farvi scoprire il meglio dell'arredamento e della decorazione a prezzi ridotti.

Ikea e la sua politica di prezzi accessibili

Infatti, per dare una mano ai suoi clienti in pieno periodo di inflazione, Ikea abbassa i suoi prezzi su molti prodotti. Questo va da una lampada decorativa, a uno scaffale per fare ordine, fino a un servizio di piatti da 18 pezzi.

Quindi è il momento di approfittare se hai un budget stretto per arredare o decorare la tua casa. Prima di tutto, per sentirsi bene a casa, è essenziale fare un adeguato ordine. Il disordine è infatti fonte di stress. Ecco perché è fondamentale acquistare i mobili giusti per risolvere questo problema.

Realizza questo desiderio con un bello scaffale funzionale per sistemare i tuoi libri, ma anche i tuoi oggetti decorativi e soprammobili. Questo modello in legno grezzo, facile da montare, è al tempo stesso economico e versatile.

Le novità per il tuo esterno

C'è anche qualcosa di nuovo per il tuo esterno. Per trascorrere piacevoli momenti nel tuo giardino o sulla tua terrazza quest'estate, non perderti l'acquisto di questa panchina in legno appena arrivata nel catalogo di Ikea.

Ikea reinventa la panchina da giardino per la stagione estiva

Dai un tocco di parco al tuo giardino con questa panchina TÄRNÖ. Questo mobile da esterno, realizzato in legno di acacia massiccio, si distingue per il suo design retrò che ricorda le panchine di un tempo.

È caratterizzata da una struttura in acciaio con rivestimento in poliestere a polvere, e da un sedile e uno schienale in legno tinteggiato. Entrambi sono realizzati con listelli solidi, sui quali puoi appoggiarti senza rischio.

Perfettamente abbinato ai tavoli e alle sedie della serie TÄRNÖ, questa panchina a due posti si inserisce in tutti gli ambienti. Sarà perfetta in un giardino rigoglioso, su una terrazza o anche su un piccolo balcone.

Le sue dimensioni di 100 x 82 x 46 cm le permettono di trovare posto anche negli spazi più ristretti. Inoltre, è possibile piegarla quando non viene utilizzata. Puoi quindi lasciarla contro un muro, al riparo dalla pioggia. Oppure puoi riporla in una veranda o in un garage dopo la bella stagione.

Per renderlo più confortevole e per personalizzarlo, puoi aggiungere dei cuscini nello stile che preferisci. Perché non questi cuscini della serie BRÖGGAN che aggiungeranno un bel tocco primaverile e colorato alla tua panchina?

Elegante e resistente a tutte le condizioni meteorologiche, questo modello disponibile da Ikea ha anche un prezzo attraente. Per possedere questa panchina dalle linee eleganti, devi spendere solo 69,99 €. Un'occasione da non perdere per decorare i tuoi spazi esterni.