Questa è la giacca stile peluche di Decathlon che ci ha conquistato e che devi assolutamente avere

Se sei una persona che ama fare sport all'aperto, anche nel bel mezzo dell'inverno, e stai cercando una giacca che ti possa accompagnare nelle tue attività sportive, abbiamo trovato il modello perfetto per te. Una giacca che potrebbe essere perfetta anche per la vita quotidiana, grazie al suo bellissimo design che non vorrai lasciarti sfuggire. Prendi nota, perché stiamo parlando della giacca tipo peluche di Decathlon che ci ha conquistato e che dovresti avere.

Ecco la giacca tipo peluche di Decathlon che sta spopolando

Se sei un'amante dello yoga, del pilates o di qualsiasi altra attività fisica che richiede comfort e calore, siamo sicuri che ti innamorerai della giacca da donna Edith Born Living Yoga di Decathlon. Questo è un capo che combina design, funzionalità e sostenibilità, e che è diventato uno dei nostri preferiti per questa stagione.

La prima cosa che noterai in questa giacca è il suo tessuto tipo agnello, che le dà un aspetto di peluche molto morbido e accogliente. Questo materiale è fatto al 100% di poliestere riciclato, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale della sua produzione. Inoltre, è molto leggero e traspirante, il che lo rende ideale sia per fare sport all'aperto che per il tuo quotidiano.

Caratteristiche e dettagli della giacca

La giacca ha una forma oversize, che le dà un tocco casual e moderno. Il suo colore beige la rende molto facile da abbinare con qualsiasi capo, e il suo bottone di chiusura aggiunge un tocco elegante. La giacca dispone anche di una tasca interna e un caldo rivestimento in pile, che ti manterrà al caldo e confortevole nei giorni più freddi.

Ma quello che ci piace di più di questa giacca è che incorpora diverse tecnologie che ne migliorano le prestazioni e l'adattabilità. Da un lato, ha la tecnologia Performance, che garantisce una buona libertà di movimento e una buona evacuazione del sudore. Dall'altro, ha la tecnologia Windstopper, che la rende resistente al vento e all'acqua, proteggendoti dagli agenti atmosferici. Infine, ha l'etichetta Vegan, che certifica che non contiene nessun componente di origine animale.

Come abbinare e curare questa giacca

La giacca da donna Edith Born Living Yoga di Decathlon è un capo estremamente versatile, che puoi indossare sia per fare sport che per vestire in modo casual. Qui ti diamo alcune idee su come abbinarla in base all'occasione:

Per una sessione di yoga o pilates , puoi abbinarla con leggings neri, una maglietta bianca e delle scarpe sportive. In questo modo otterrai un look comodo e armonioso, che ti permetterà di concentrarti sulla tua respirazione e sulla tua postura.

, puoi abbinarla con leggings neri, una maglietta bianca e delle scarpe sportive. In questo modo otterrai un look comodo e armonioso, che ti permetterà di concentrarti sulla tua respirazione e sulla tua postura. Per una passeggiata in campagna o in montagna, puoi indossarla con pantaloni cargo, una felpa con cappuccio e stivali da trekking. In questo modo otterrai un look avventuroso e pratico, che ti proteggerà dal freddo e dall'umidità.

puoi indossarla con pantaloni cargo, una felpa con cappuccio e stivali da trekking. In questo modo otterrai un look avventuroso e pratico, che ti proteggerà dal freddo e dall'umidità. Per un pomeriggio di shopping o un caffè con le amiche, puoi indossarla con jeans, una camicia a quadri e stivaletti. In questo modo otterrai un look urbano e chic, che ti farà sentire bella e sicura di te stessa.

Per conservare la tua giacca da donna Edith Born Living Yoga di Decathlon nel tempo e mantenere tutte le sue proprietà, è importante seguire alcune regole di lavaggio e asciugatura. Ecco come fare:

Lavare la giacca a macchina, in un programma delicato e con acqua fredda. Non usare candeggina o ammorbidente, poiché possono danneggiare il tessuto. Non stirare o lavare a secco, poiché potrebbero alterare la sua forma e il suo colore.

Non usare candeggina o ammorbidente, poiché possono danneggiare il tessuto. Non stirare o lavare a secco, poiché potrebbero alterare la sua forma e il suo colore. Asciugare la giacca all'aria aperta, preferibilmente in un luogo ombreggiato e ventilato. Non asciugare in asciugatrice, poiché potrebbe restringersi o perdere la sua morbidezza. Non esporre direttamente al sole, poiché potrebbe sbiadire o deteriorarsi.

preferibilmente in un luogo ombreggiato e ventilato. Non asciugare in asciugatrice, poiché potrebbe restringersi o perdere la sua morbidezza. Non esporre direttamente al sole, poiché potrebbe sbiadire o deteriorarsi. Conservare la giacca in un armadio o in un cassetto, piegata con cura e senza pressione. Non appendere su un appendiabiti, poiché potrebbe deformarsi o allungarsi. Non conservare in una borsa di plastica, poiché potrebbe accumulare umidità o cattivi odori.

La giacca da donna Edith Born Living Yoga di Decathlon è attualmente la più venduta tra tutte quelle disponibili in Decathlon e ha un prezzo di 84,90 euro, rappresentando un capo di qualità a cui darai sicuramente molto uso. Non lasciartela sfuggire e acquistala, o potresti anche considerarla come un ottimo regalo per la Befana.