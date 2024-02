Non soffrire più il freddo dopo la doccia: Lidl ha il miracolo di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite

È mai successo che, uscendo dalla doccia, ti avvolgi in un asciugamano freddo e umido? O che devi aspettare che l'abbigliamento appena lavato si asciughi? Se vuoi liberarti di questi problemi, c'è un supermercato che offre un prodotto che ti semplificherà la vita e che vorrai avere immediatamente. Prendi nota perché non dovrai più sentire freddo dopo la doccia: Lidl ha la soluzione che cercavamo.

Lidl: addio al freddo dopo la doccia

Lidl ha la risposta perfetta per assicurarti di non sentire freddo dopo la doccia in questi mesi invernali. Solo in questo supermercato troverai un scaldasalviette elettrico da 150 W che riscalda e asciuga asciugamani e vestiti in poco tempo. Un prodotto che renderà la tua vita più confortevole e piacevole.

Cos'è il portasciugamani elettrico di Lidl

Il portasciugamani elettrico di Lidl è un prodotto del marchio Silvercrest, che offre una garanzia di 3 anni. Ha un design elegante e moderno, con una finitura in alluminio e un colore argento. Dispone di 8 barre riscaldanti che raggiungono una temperatura di circa 50 °C, che permette di riscaldare e asciugare asciugamani e abiti in modo rapido ed efficiente. Inoltre, ha un interruttore on/off per usarlo quando vuoi, e un timer con spegnimento automatico programmabile per spegnersi dopo 2, 4, 8 o 24 ore, a seconda delle tue esigenze.

Come funziona il portasciugamani elettrico di Lidl

Il portasciugamani elettrico di Lidl funziona collegato alla rete elettrica, con una potenza di 150 W. Il suo consumo è molto basso, quindi non dovrai preoccuparti della bolletta elettrica. Per utilizzarlo, devi solo appendere gli asciugamani o i vestiti che vuoi riscaldare o asciugare sulle barre riscaldanti e accendere l'interruttore. In pochi minuti, sentirai come si riscaldano e si asciugano, e potrai godere di una sensazione di comfort e benessere. Inoltre, il portasciugamani elettrico di Lidl ha una protezione IP22 contro le gocce d'acqua, quindi è sicuro da usare in bagno o in cucina.

Come installare il portasciugamani elettrico di Lidl

Il portasciugamani elettrico di Lidl può essere installato in due modi: appoggiato a terra o fissato al muro. Se scegli la prima opzione, devi solo montare il supporto incluso e posizionare il portasciugamani su di esso. Così, potrai spostarlo facilmente da un posto all'altro. Se preferisci la seconda opzione, dovrai usare il materiale di fissaggio incluso per il muro, e seguire le istruzioni del manuale dell'utente. Così, risparmierai spazio e avrai sempre il portasciugamani a portata di mano. In ogni caso, il portasciugamani elettrico di Lidl ha una dimensione di 61 x 11,5 x 99 cm se installato a muro, e di 61 x 35 x 100 cm se installato a terra. Il suo peso è di circa 2 kg, e la lunghezza del cavo è di 1,5 m.

Come si può vedere, il portasciugamani elettrico di Lidl offre molti vantaggi, sia per te che per la tua casa. Con esso, potrai:

Evitare il freddo e l'umidità dopo la doccia , avvolgendoti in un asciugamano caldo e asciutto.

, avvolgendoti in un asciugamano caldo e asciutto. Asciugare i vestiti appena lavati , senza dover aspettare che si asciughino all'aria o usare un'asciugatrice.

, senza dover aspettare che si asciughino all'aria o usare un'asciugatrice. Risparmiare spazio ed energia , poiché il portasciugamani elettrico di Lidl occupa poco spazio e consuma poco.

, poiché il portasciugamani elettrico di Lidl occupa poco spazio e consuma poco. Aggiungere un tocco di stile ed eleganza al tuo bagno o alla tua cucina, grazie al suo design moderno ed attraente.

Inoltre, il portasciugamani elettrico di Lidl ha un prezzo molto accessibile: solo 59,99 euro. Un prezzo che si ammortizza rapidamente, considerando i benefici che offre. Quindi non esitare, e acquista il portasciugamani elettrico di Lidl, la soluzione che cercavamo per migliorare la nostra vita quotidiana.