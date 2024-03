Non puoi perderti queste gonne midi di Sfera che ti faranno sembrare in gran forma

Le gonne midi di Sfera, una scelta vincente per la primavera

Le gonne midi di Sfera rappresentano una delle migliori alternative da considerare fin dai primi giorni di primavera. Nonostante non siamo ancora in questa stagione, vedrai che i giorni si allungano rapidamente.

Questo rende tale capo di abbigliamento completamente adatto per l'uso. Giovanili e accattivanti, grazie a questo marchio puoi avere accesso a una vasta gamma di design per le perfette giornate primaverili, ideali per fare programmi con il tuo partner, la tua famiglia o le tue amiche. Se l'idea ti piace, questi 4 modelli di gonne del marchio dovrebbero piacerti.

Gonne midi di Sfera: i modelli da non perdere

Modello con stampa

Essendo la gonna midi più economica della lista, con un prezzo di 19,99 euro, è disponibile nelle taglie dalla S alla XL. È realizzata al 100% in poliestere di altissima qualità, perciò può essere lavata in lavatrice a meno di 30° C. Devi stirarla prima di un evento? Fallo, ma a meno di 110° C, altrimenti potresti rovinare il tessuto.

Questa gonna midi è disponibile in colori nero e verde, quindi hai a disposizione una versione più versatile e un'altra più stagionale. Riteniamo che sia uno dei modelli più “buoni, belli e convenienti” del loro catalogo, inclusa la collezione primavera 2024.

Gonna midi con stampa di zebra

Le gonne midi con stampa zebra non dovrebbero mai mancare nel tuo guardaroba. Per 35,99 euro potrai avere questa gonna, disponibile nelle taglie dalla S alla L, realizzata al 100% in poliestere premium. Puoi lavarla a una temperatura massima di 30° C in lavatrice, ma non utilizzare candeggina o sbiancante perché questi prodotti chimici danneggeranno la stampa a righe. Per mantenerla in buone condizioni più a lungo, mettila direttamente in lavatrice.

Come abbinarla? Non c'è niente di meglio per una gonna con stampa zebra, o per la gonna stampata precedente, che un top bianco o nero. Questi top semplici permettono di mettere in risalto le gonne, senza rubare loro la scena.

Gli esperti di moda consigliano di non abbinare stampe con altre stampe. Segui il consiglio degli specialisti per ottenere complimenti per i tuoi outfit.

Modello midi con pieghe: gonne midi di Sfera

Nelle gonne a pieghe, il tessuto è piegato in varie pieghe strette, ben attaccate l'una all'altra, e molto marcate. Sono ideali per partecipare a riunioni di lavoro o per mostrare il tuo stile in ambienti lavorativi e professionali. Puoi acquistare questo modello per 39,99 euro.

Realizzata in una miscela di cotone 55% e lyocell 45%, Sfera vende questa gonna formale a pieghe nelle taglie dalla S alla L.

Le sue cure sono le stesse di quelle delle altre gonne. Ovvero, lavare a meno di 30° C e stirare a meno di 110° C.

Gonna midi in pelle sintetica

Concludiamo con questa gonna midi in pelle sintetica, con una pratica chiusura a zip che semplifica l'indossamento e la rimozione ogni giorno. Nonostante il suo design semplice, realizzato al 100% in poliestere effetto pelle, il suo colore nero ti permetterà di indossarla a concerti, compleanni e tutti i tipi di eventi semi-formali. Consulta la guida alle taglie di Sfera quando scegli tra la S e la L.

Il capo resisterà al passare del tempo se lo lavi a meno di 30°, non applichi candeggina o sbiancante e lo stiri a meno di 110° C.

Quanto costa questa gonna? Il suo prezzo è di 39,99 euro, quindi nessuna di esse supera i 40 euro. Adattate al tuo budget in termini di prezzo, le hai disponibili per un'infinità di uscite.

Dettagli sulla spedizione e i resi di Sfera

Il ritiro dei prodotti nei negozi è completamente gratuito, mentre la spedizione a domicilio costa 3,95 euro che verranno aggiunti al prezzo dell'articolo che hai acquistato. Per avere la spedizione a domicilio completamente gratuita, dovrai spendere più di 50 euro. Se acquisti due di queste gonne midi, ad esempio, potrai usufruire della spedizione gratuita a casa tua.

Per quanto riguarda i resi, puoi restituire il pacco in qualsiasi dei loro negozi Sfera e punti vendita de El Corte Inglés. Se hai dubbi a riguardo, devi contattare il servizio clienti, chiamando il numero 900 535 114.

Ovviamente, queste non sono le uniche gonne di Sfera. Ti consigliamo di dare un'occhiata anche alle altre perché siamo sicuri che troverai qualcosa -o qualche cosa- che arricchirà i tuoi outfit primaverili. E la maggior parte di esse ha un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Perché scegliere le gonne midi

Per molte ragioni, una di queste è il loro design elegante. Essendo più lunghe, potrai mettere in risalto la tua figura e sembrare molto più alta.

Inoltre, sono molto versatili, sia per andare al lavoro per la loro comodità, sia per partecipare a feste ed eventi attirando tutte le attenzioni. Le trovi tutte nello stesso sito, Sfera, senza dover uscire e comprare nello stesso posto.