Ikea rilancia la sua migliore sdraio estiva

Con l'avvicinarsi della bella stagione, attrezzate il vostro giardino con questa fantastica sdraio estiva della ditta Ikea. Farete un affare, dato che costa meno di 150 euro!

Strategie efficaci per attirare i clienti

In questo periodo di inflazione, i francesi sono alla ricerca di buoni prezzi. Che si tratti di Lidl, Action Aldi o Decathlon, molti approfittano delle offerte proposte da queste aziende.

Coloro che desiderano dare un tocco di vivacità alla loro casa si recano preferibilmente da Ikea. L'azienda offre infatti ottime offerte. Infatti, potete trovare tutto ciò che vi piace. Come peluche, accessori, mobili e contenitori.

L'obiettivo è quindi rendere la casa più bella e meglio organizzata. Per attirare più clienti, l'azienda svedese sviluppa diverse strategie. Ad esempio, mette in atto soluzioni che incentivano l'acquisto.

Ad esempio, i clienti devono fare un vero e proprio percorso per trovare l'uscita del negozio. Si tratta quindi di un labirinto, che potrebbe farvi cedere all'acquisto di prodotti extra. I corridoi dell'azienda sono più lunghi e più grandi.

In questo modo, i venditori hanno una maggiore visibilità. Non perdono nessun cliente, in modo che questi possano andarsene con tutte le informazioni necessarie. E non è tutto! Perché Ikea stabilisce anche prezzi di tutti i tipi.

E questo, in base alla dimensione dei suoi prodotti. Nella maggior parte dei casi, il cliente opterà per la quantità superiore, che sarà un po' più costosa. Ikea prepara la bella stagione in anticipo.

Con l'arrivo della primavera e dell'estate, potrete quindi rilassarvi come si deve, in una bella sdraio dell'azienda. Si tratta quindi di una chaise longue perfetta per godersi il bel tempo.

Una fantastica sdraio per l'estate

Potete anche installarla su un balcone, una terrazza o un giardino. Avete l'imbarazzo della scelta. È una sdraio in acacia che è ciò che vi serve per l'estate. È molto resistente grazie alle sue fibre. Potrete quindi tenere per anni.

Offre quindi una migliore protezione dal sole, dalla pioggia, dalle macchie e dall'usura. Ancora una volta, Ikea fa tutto il possibile per offrire prodotti rispettosi dell'ambiente.

È quindi un prodotto che renderà il vostro giardino più bello. Questo permette quindi di creare uno stile bohemien. Oltre ad essere molto resistente alle intemperie, questa chaise longue NÄMMARÖ di Ikea ​​è molto bella con il suo bel design.

Porta un tocco di vivacità al giardino. Ed è molto confortevole. E offre più comfort grazie al suo supporto regolabile su 5 posizioni diverse. Seduto, sdraiato, a 35 gradi… È a voi trovare la posizione che preferite.

Buone notizie, il suo prezzo è molto interessante, dato che è meno di 150 euro da Ikea. Un prezzo molto accessibile, non trovate? È quindi un investimento molto redditizio vista la sua qualità, durata e design di qualità.

Se questo prodotto vi interessa, non esitate a recarvi in negozio a partire dal 1° marzo 2024. Questa chaise longue promette di vendere come pani caldi!