Le candele profumate al geranio di Ikea che porteranno la primavera in casa tua in anticipo

La primavera è una delle stagioni più attese dell'anno, poiché porta con sé il risveglio della natura, l'aumento delle ore di luce e il risveglio dei sensi. Tuttavia, a volte dobbiamo aspettare più di quanto vorremmo per godere dei suoi benefici, soprattutto se viviamo in zone in cui l'inverno si protrae o il clima è variabile.

Per questo motivo, in Ikea vogliono anticipare un po' la primavera e portare a casa tua il profumo di uno dei suoi fiori più caratteristici: il geranio. Questa pianta, originaria dell'Africa, ha delle proprietà aromatiche molto speciali, in grado di creare un'atmosfera fresca, allegra e rilassante in qualsiasi spazio. Ecco cosa Ikea ha ricreato con delle candele che stanno facendo impazzire tutti. Quindi, prendi nota, perché ti presentiamo le candele Ikea con profumo di geranio con cui la primavera arriverà a casa tua in anticipo

La nuova collezione di candele profumate Ikea

Per poter godere del profumo del geranio in casa tua, Ikea ha creato la nuova collezione di candele profumate FRUKTSKOG, che in svedese significa “bosco fruttato”. Si tratta di candele spesse che combinano l'aroma del geranio con quello del vetiver, una pianta tropicale dal profumo di terra, legno e fumo.

Il risultato è una fragranza unica, che evoca i paesaggi campestri dei boschi e i ruscelli scandinavi, e che ti trasporta in uno stato di tranquillità e benessere. Le candele FRUKTSKOG hanno un design elegante e minimalista, disponibili in tre colori: nero e due tonalità di grigio.

Come utilizzare le candele FRUKTSKOG per creare un'atmosfera primaverile in casa

Le candele FRUKTSKOG sono molto versatili e si adattano a qualsiasi stanza della tua casa. Puoi utilizzarle per creare differenti atmosfere in base all'ora del giorno, all'occasione o allo stato d'animo che vuoi raggiungere. Ecco alcune idee:

Per il salotto : posiziona una candela FRUKTSKOG al centro del tavolino o su una mensola, e accendila quando vuoi creare un ambiente accogliente e caldo. Il profumo di geranio e vetiver ti aiuterà a rilassarti e a goderti una buona lettura, un film o una chiacchierata con i tuoi ospiti.

Per la camera da letto : metti una candela FRUKTSKOG sul comodino o sul tocador, e accendila prima di andare a dormire. L'aroma del geranio ti indurrà al sonno e ti farà fare dolci sogni. Inoltre, il vetiver ti proteggerà dalle zanzare e da altri insetti che potrebbero disturbarti durante la notte.

Per il bagno : posiziona una candela FRUKTSKOG sul lavabo o nella vasca, e accendila quando stai per fare un bagno o una doccia. Il profumo di geranio e vetiver ti farà sentire come se fossi in una spa, e ti darà una sensazione di pulizia e freschezza. Puoi anche usarla per profumare il bagno dopo l'uso, per evitare cattivi odori.

Per il balcone o la terrazza: metti una o più candele FRUKTSKOG a terra o su un tavolo, e accendile quando vuoi goderti l'aria aperta. Il profumo di geranio e vetiver ti farà sentire come se fossi in campagna, e ti incoraggerà a passare più tempo al sole. Inoltre, il geranio è un repellente naturale per gli insetti, così potrai stare tranquillo senza essere punto.

Caratteristiche, dimensioni e prezzo delle candele FRUKTSKOG

Le candele FRUKTSKOG sono candele profumate spesse, vendute in confezioni da tre pezzi. Ogni candela ha una durata di 30 ore, e il 50% della cera è di origine vegetale rinnovabile, il che le rende più ecologiche e sostenibili. Le dimensioni di ogni candela sono le seguenti:

Altezza: 10 cm

Diametro: 7 cm

Il prezzo del set di tre candele FRUKTSKOG è di 8,49€, il che rappresenta un risparmio di oltre il 20% rispetto all'acquisto di candele simili separatamente. Puoi trovare le candele FRUKTSKOG in qualsiasi negozio Ikea, o acquistarle online sul loro sito web.

Sicurezza e conformità delle candele FRUKTSKOG

Le candele FRUKTSKOG sono candele sicure e di qualità, che rispettano tutte le norme e i requisiti di sicurezza e conformità. Tuttavia, è importante seguire alcune precauzioni di base quando le si utilizza, per evitare incidenti o danni. Ecco alcuni dei consigli che ti diamo: