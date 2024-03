Dai alla tua casa un tocco primaverile con la coperta nordica di Lidl che costa meno di 8 euro

Primavera è alle porte ed è spesso il periodo ideale per rinnovare l'arredamento della nostra casa. Un modo semplice ed economico per trasformare l'aspetto della nostra camera da letto è cambiare la biancheria da letto. Se desideri aggiungere un tocco di colore, freschezza ed eleganza al tuo letto, non perderti la copripiumino in microfibra di raso che Lidl offre in vendita per meno di 8 euro.

Si tratta di una copripiumino che ha già conquistato la fiducia dei clienti di Lidl. Un lenzuolo con una dimensione di 150 x 220 cm, perfetto per letti singoli o matrimoniali piccoli, realizzato al 100% in poliestere, un materiale morbido, piacevole al tatto e ad asciugatura rapida. Inoltre, ha un effetto brillante che aggiunge un tocco di distinzione e glamour alla tua stanza. E la cosa migliore di tutte è che ha un prezzo di soli 7,99 euro, un vero affare.

Un tocco di primavera a casa con la copripiumino di Lidl

La copripiumino di Lidl ha diverse caratteristiche che la rendono un'opzione molto interessante per vestire il tuo letto questa primavera. Ecco alcune di esse:

Ottima traspirazione: grazie al suo tessuto in microfibra, il copripiumino permette una buona circolazione dell'aria e previene l'accumulo di umidità, favorendo una temperatura piacevole durante il sonno e prevenendo sudore e cattivi odori.

il copripiumino così puoi scegliere quello che preferisci o quello che si abbina meglio alla tua decorazione. I modelli sono: Tutti hanno un design semplice ed elegante, con un fondo tinta unita e un bordo in contrasto. Materiale: il copripiumino è realizzato al 100% in poliestere, un materiale sintetico che offre numerosi vantaggi: è resistente, duraturo, facile da lavare e asciugare, non si stropiccia, non si restringe, non sbiadisce e non si infeltrisce. Inoltre, il poliestere ha una sensazione morbida e setosa, e una brillantezza che gli conferisce un aspetto di lusso.

Istruzioni per il lavaggio della copripiumino di Lidl

Per far durare il copripiumino di Lidl a lungo e mantenere le sue proprietà, è importante seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta. Ecco le raccomandazioni da seguire:

Lavare in lavatrice a una temperatura massima di 60 ºC . Non utilizzare alcun tipo di candeggina o sbiancante. Utilizzare un detersivo delicato e adatto per i colori dei vestiti.

. Non utilizzare alcun tipo di candeggina o sbiancante. Utilizzare un detersivo delicato e adatto per i colori dei vestiti. Asciugare a bassa temperatura. Non utilizzare l'asciugatrice. Stendere il copripiumino su una superficie piana e lasciarlo asciugare all'aria aperta. Evitare l'esposizione diretta al sole.

Non utilizzare l'asciugatrice. Stendere il copripiumino su una superficie piana e lasciarlo asciugare all'aria aperta. Evitare l'esposizione diretta al sole. Stirare a bassa temperatura. Non utilizzare ferri molto caldi o vapore.

Non utilizzare ferri molto caldi o vapore. Stirare il copripiumino sul rovescio , senza premere troppo. Non stirare la zip o il bordo.

, senza premere troppo. Non stirare la zip o il bordo. Non lavare a secco. Non utilizzare prodotti chimici o solventi che possano danneggiare il tessuto o i colori del copripiumino.

Considerazioni da tenere in conto per la copripiumino di Lidl

Prima di acquistare la copripiumino di Lidl, ci sono alcune considerazioni da tenere in conto: