Gli amanti del dolce corrono da Lidl: ecco il dolce da 3 euro che sta spopolando

Fare la spesa al supermercato può essere una delle attività più quotidiane, tra i vari compiti domestici che eseguiamo ogni giorno o settimanalmente. Tuttavia, a volte possiamo essere sorpresi se all'improvviso, passeggiando tra i corridoi del nostro supermercato, troviamo un prodotto che da tempo era scomparso e che adoravamo. Un momento di gioia che può addirittura cambiare il nostro giorno e che molti stanno già sperimentando con il dolce che Lidl ha riportato e che sta facendo sì che tutti vogliano comprarlo di nuovo o addirittura provarlo per la prima volta, se non hanno avuto la fortuna di farlo prima.

Il miglior dolce di Lidl a soli 3 euro

Stiamo parlando di dei croissant che non solo deliziano gli amanti dei dolci, ma che sono anche vegani e hanno un sapore che nessuno può capire come sia stato ottenuto. Il dolce di Lidl che è già diventato virale sui social media e che ha un prezzo di soli 3 euro.

Lidl è il supermercato specializzato nel sorprendere con molti dei suoi prodotti di bazar, ma quando si tratta di alimentari non è da meno. La catena tedesca sa sempre come stupirci con le sue offerte e anche con prodotti che nessuno si aspetta e che finiscono per diventare i preferiti dei suoi clienti. È il caso ad esempio delle sue gyozas di pollo, o dei suoi croissant vegani che sono diventati virali alcuni mesi fa e che ora sono tornati nel reparto di panetteria di Lidl, per la gioia dei suoi clienti.

I croissant di cioccolato vegani di Lidl

In particolare, parliamo dei croissant al cioccolato vegani, che hanno guadagnato notorietà non solo per il loro prezzo accessibile e il loro sapore eccezionale, ma anche per evocare ricordi nostalgici dei sapori dell'infanzia.

Il prodotto, che viene venduto in una scatola da sei unità per soli 2,99 euro, ha scatenato una folla virtuale di consumatori desiderosi di provare o rifornirsi di questi croissant che, secondo gli appassionati sui social, ricordano il sapore dei Phoskitos, quei famosi dolcetti della nostra infanzia. La follia è iniziata con un tweet di @MsInefable, che si è rapidamente diffuso raggiungendo più di 3.000 ‘mi piace' in meno di un giorno, avvisando i consumatori di questo tanto atteso ritorno.

I benefici di consumare questo prodotto

Oltre al piacere gustativo, consumare questi croissant al cioccolato vegani offre diversi benefici. Prima di tutto, essendo un prodotto privo di ingredienti animali, è adatto a una vasta gamma di diete e preferenze alimentari, inclusi vegani e coloro che sono intolleranti al lattosio. Inoltre, scegliere prodotti vegani può avere un impatto positivo sull'ambiente, poiché la produzione di cibo a base vegetale richiede generalmente meno risorse e produce meno emissioni di carbonio rispetto agli equivalenti animali.

Lidl ha nuovamente attirato l'attenzione dei suoi clienti e dei social media con un prodotto che non solo è delizioso e accessibile, ma che risuona anche con le tendenze attuali di consumo consapevole e piacere responsabile. Questo dolce a meno di 3 euro non solo sta spopolando nei negozi, ma sta anche lasciando un dolce sapore di bocca nell'era dell'alimentazione consapevole e condivisa digitalmente.