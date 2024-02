L’asciugacapelli Remington di Lidl è super scontato: prendilo a soli 18,99 euro!

Il phon è un accessorio fondamentale durante l'inverno. Forse in estate o nelle giornate assolate, siamo in grado di asciugare i capelli all'aria aperta, evitando così gli effetti che l'aria calda ha sui nostri capelli. Ma quello che è certo è che se scegliamo un phon di alta qualità, possiamo sfoggiare capelli asciutti, lucidi e creare acconciature senza limiti. Se desideri trovare il migliore in assoluto, il phon Remington di Lidl è in super sconto.

Il phon Remington in super offerta da Lidl

Non puoi perdere l'incredibile offerta che Lidl propone sul proprio sito web: il phon Remington da 2200 W, uno dei migliori in commercio, scontato da 57,99 euro a soli 18,99 euro. È un affare che ti permette di risparmiare il 67% del prezzo originale e che non puoi lasciarti sfuggire!

Il phon Remington di Lidl: un must-have per i tuoi capelli

Il phon Remington di Lidl è un dispositivo che offre tutto ciò di cui hai bisogno per asciugare e pettinare i tuoi capelli in modo rapido ed efficace, adattandosi alle tue preferenze e necessità e, cosa più importante, senza danneggiare i tuoi capelli. Ha un design ergonomico e leggero, che lo rende comodo da usare e da trasportare.

Oltre a questo, dispone di un cavo lungo 1,8 metri che ti consente grande libertà di movimento e di raggiungere tutte le zone della tua testa. Ma non è tutto, questo phon ha anche le seguenti caratteristiche che lo rendono unico:

Anello ionico ceramico : Come abbiamo già detto, questo phon non danneggerà i tuoi capelli grazie a questo sistema che genera ioni negativi che riducono l'effetto crespo e il danno termico, rendendo i capelli più morbidi e lucenti. Gli ioni negativi neutralizzano anche l'elettricità statica, il che impedisce ai capelli di rimanere appiccicosi e di aggrovigliarsi. Inoltre, l'anello ionico ceramico garantisce una distribuzione uniforme del calore, evitando le zone sovraccaldate e migliorando il risultato dell'asciugatura, rendendo i capelli più lisci e setosi.

Livelli di soffiaggio separati e un livello di raffreddamento: puoi scegliere tra tre livelli di temperatura e due di velocità, a seconda del tipo e della condizione dei tuoi capelli. In questo modo, potrai regolare il flusso d'aria e il calore a seconda delle tue esigenze, sia per asciugare i capelli bagnati, per modellarli o semplicemente per ritoccare l'acconciatura. Puoi anche utilizzare il pulsante dell'aria fredda per fissare l'acconciatura e darle un tocco di lucentezza in più, poiché l'aria fredda sigilla la cuticola del capello e gli conferisce maggior luminosità.

puoi scegliere tra tre livelli di temperatura e due di velocità, a seconda del tipo e della condizione dei tuoi capelli. In questo modo, potrai regolare il flusso d'aria e il calore a seconda delle tue esigenze, sia per asciugare i capelli bagnati, per modellarli o semplicemente per ritoccare l'acconciatura. Puoi anche utilizzare il pulsante dell'aria fredda per fissare l'acconciatura e darle un tocco di lucentezza in più, poiché l'aria fredda sigilla la cuticola del capello e gli conferisce maggior luminosità. Diffusore e bocchetta di styling : il phon Remington di Lidl include due accessori che ti permettono di creare look diversi a seconda dell'occasione e del tuo stile personale. Il diffusore è ideale per dare volume e definire i ricci, distribuendo l'aria in modo delicato e uniforme, senza disfare le onde. La bocchetta di styling ti aiuta a lisciare e modellare i capelli con una spazzola rotonda, concentrando l'aria e il calore in una zona specifica, facilitando lo styling e il modellamento.

Filtro d'aria rimovibile e facile da pulire: il phon Remington di Lidl ha un filtro d'aria che può essere rimosso e pulito con facilità, prolungando la vita utile del dispositivo e prevenendo l'accumulo di polvere e sporco, che possono influire sulle prestazioni e sull'igiene del phon. Dispone anche di un anello per appendere, che facilita il suo stoccaggio e ordine, poiché può essere appeso a un gancio o in un armadio, senza occupare molto spazio né ingarbugliare il cavo.

La super offerta di Lidl che non puoi farti sfuggire

Se vuoi acquistare il phon Remington di Lidl per soli 18,99 euro, devi affrettarti, perché si tratta di un'offerta limitata fino a esaurimento scorte. Devi solo accedere al sito web di Lidl e aggiungere il prodotto al tuo carrello. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 29 euro, quindi puoi approfittare per acquistare altri articoli di bellezza o di altre categorie che ti interessano, risparmiando così sui costi di spedizione. La consegna avviene in 2-3 giorni lavorativi, quindi non dovrai attendere molto per ricevere il tuo phon Remington a casa e iniziare a godere dei suoi benefici.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere un phon di alta qualità a un prezzo incredibile. Il phon Remington di Lidl è un prodotto che offre prestazioni professionali, grande versatilità e un'ottima cura per i tuoi capelli. Con questo phon, potrai ottenere l'acconciatura che desideri, in modo facile e veloce, e senza danneggiare i tuoi capelli. Corri da Lidl e prendilo per soli 18,99 euro, prima che si esaurisca!