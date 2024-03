Apre a Madrid un nuovo negozio di arredamento che farà concorrenza a Ikea

Per molti spagnoli, la decorazione della casa rappresenta una vera passione. L'obiettivo è quello di creare spazi confortevoli, funzionali e con personalità. Ma a volte può essere complicato trovare mobili e oggetti che rispecchiano i nostri gusti e il nostro budget. Proprio per questo, l'apertura di un nuovo negozio di arredamento a Madrid è una notizia entusiasmante per gli appassionati di design.

Si tratta di Kave Home, un brand catalano che offre mobili e accessori di qualità, con design originali e a prezzi accessibili. Kave Home ha inaugurato il suo primo outlet a Madrid, nel centro commerciale Oasiz Madrid, dove propone sconti fino al 70% sui suoi prodotti. Ecco tutti i dettagli in seguito.

Una panoramica su Kave Home

Kave Home è un marchio di mobili e decorazioni che ha visto la luce nel 2013 a Gerona, con l'obiettivo di offrire soluzioni per ogni stile e spazio. Il suo catalogo comprende oltre 5.000 articoli, che spaziano dai divani, tavoli, sedie, letti, armadi, lampade, tappeti, cuscini, quadri, specchi e molto altro ancora.

La peculiarità di Kave Home risiede nella sua attenzione per il design, la qualità e la sostenibilità. I suoi prodotti sono realizzati con materiali naturali, riciclati o certificati, e seguono le ultime tendenze in fatto di arredamento. Kave Home dispone anche di un team di designer interni, che creano collezioni esclusive e uniche.

Kave Home è presente in oltre 80 paesi e ha negozi fisici in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Belgio e Olanda. Dispone anche di un negozio online, dove è possibile acquistare in modo sicuro e comodo, con spedizioni gratuite per ordini superiori a 100 euro e resi gratuiti.

A Madrid, Kave Home ha un negozio in via Orense 2, aperto da poco e con una superficie di 950 metri quadrati. A questi si aggiunge ora questo outlet che si trova nel più grande centro commerciale di Madrid.

Cosa offre l'outlet di Kave Home a Madrid?

L'outlet di Kave Home a Madrid è il primo aperto dal marchio nella capitale, e il terzo in Spagna, dopo quelli di Zaragoza e Martorell. L'outlet si trova nel centro commerciale Oasiz Madrid, un polo di svago e shopping inaugurato nel 2021 a Torrejón de Ardoz.

L'outlet di Kave Home occupa una superficie di 1.500 metri quadrati, dove sono esposti più di 1.000 prodotti del marchio, con sconti fino al 70%. I prodotti sono classificati in tre categorie, a seconda del loro stato:

Articoli quasi perfetti: sono prodotti con minimi difetti estetici, come una piccola abrasione o una macchia, che non compromettono la loro funzionalità o qualità. Questi articoli hanno uno sconto del 35% sul prezzo originale.

sono prodotti con minimi difetti estetici, come una piccola abrasione o una macchia, che non compromettono la loro funzionalità o qualità. Articoli con piccole imperfezioni: sono prodotti con difetti estetici più visibili, come una crepa, un graffio o una rottura, ma che rimangono funzionali e di qualità. Questi articoli hanno uno sconto del 50% sul prezzo originale.

sono prodotti con difetti estetici più visibili, come una crepa, un graffio o una rottura, ma che rimangono funzionali e di qualità. Articoli con imperfezioni: sono prodotti con difetti estetici significativi, come una parte mancante, una deformazione o una riparazione, ma che possono ancora essere utilizzati. Questi articoli hanno uno sconto del 70% sul prezzo originale.

L'outlet di Kave Home a Madrid offre un'ottima opportunità per rinnovare l'arredamento della casa, approfittando delle offerte e della varietà di prodotti del marchio. Inoltre, l'outlet si rinnova costantemente, con l'arrivo di nuovi articoli ogni settimana.

Orari di apertura e servizi dell'outlet di Kave Home a Madrid

Se desideri rinnovare le stanze della tua casa con l'eleganza e lo stile di questo marchio, dovresti sapere che l'outlet di Kave Home a Madrid è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 22:00, e la domenica e nei giorni festivi, dalle 11:00 alle 21:00. Il centro commerciale Oasiz Madrid, dove si trova l'outlet, dispone di un ampio parcheggio gratuito, con più di 2.000 posti.

L'outlet di Kave Home a Madrid si aggiunge all'offerta di arredamento di Oasiz Madrid, che include anche negozi di altri marchi come JYSK, Muy Mucho o Sakito Home. Inoltre, il centro commerciale offre una vasta gamma di opzioni per il tempo libero e la ristorazione, come cinema, bowling, trampoline park, ristoranti come Burger King, e altri outlet come Puma, Action e molto altro.

L'outlet di Kave Home a Madrid è una grande novità per gli appassionati di arredamento, che potranno trovare mobili e accessori di design e qualità a prezzi molto convenienti. Senza dubbio, un'alternativa a Ikea che vale la pena conoscere.

