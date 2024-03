Lidl ha la soluzione per avere sempre una casa ben organizzata

Lidl ha deciso di mettere in vendita una serie di accessori utili per organizzare al meglio la tua casa!

Nel suo catalogo, Lidl offre sempre oggetti più utili gli uni degli altri per arredare, decorare o semplicemente organizzare la tua casa. E non si può negare che molti di essi siano perfetti per mettere in ordine la tua abitazione.

Il successo di Lidl con il suo prodotto per organizzare la cucina

Lidl ha deciso di mettere in vendita un cassetto organizzatore del marchio Ernesto. Si tratta di un accessorio di storage e organizzazione pensato per essere posizionato sul bancone della cucina o del bagno.

Inoltre, può proteggere vari utensili o piccoli oggetti di uso quotidiano. Con una forma rettangolare, è realizzato in legno di bambù ad alta resistenza con una finitura liscia e un effetto naturale.

Le sue dimensioni generali sono equivalenti a 31,5 x 30 x 10,8 cm. Pesa 2,5 kg. Si tratta di un prodotto messo in vendita da Lidl che include un cassetto con otto scomparti e uno stop all'apertura.

Oltre a un vassoio di supporto principale. Inoltre, questo cassetto rivelato dall'azienda ha una base antiscivolo che evita cadute accidentali. Se desideri acquistarlo, dovrai spendere 14,99 euro.

Una scatola perfetta per il pane

Per gli amanti del pane, Lidl ha anche proposto una scatola progettata per questo elemento. Infatti, si tratta di una scatola rettangolare con bordi arrotondati, creata per conservare e proteggere il pane sul tavolo o sul bancone della cucina.

Ha un metallo con un rivestimento speciale in polvere di poliestere. Questo garantisce una maggiore resistenza. Inoltre, il prodotto rivelato dall'azienda ha una finestra frontale in plastica.

Oltre a una maniglia e una cornice in alluminio e piedini in silicone antiscivolo. Fornito con un coperchio ribaltabile dotato di ammortizzatori per una chiusura sicura, è un articolo perfetto per conservare il tuo pane.

Le dimensioni di questa scatola di Lidl sono le seguenti: 29,5 x 19,5 x 15,5 cm. Inoltre, pesa solo 900 grammi. Sappiate che ha anche fori di ventilazione sul retro. Potrete trovarla in tre tonalità.

Ovvero: grigio chiaro, blu e nero. Se desiderate acquistarla, dovete solo spendere 12,99 euro. Un prezzo molto accessibile se intendete dotare la vostra cucina di questa scatola.

Due organizzatori da acquistare d'urgenza

Nel suo catalogo, Lidl ha proposto anche un organizzatore per scrivania o bancone da cucina. Questo prodotto ha 3 livelli di supporto con una superficie antiscivolo. Le sue dimensioni sono equivalenti a 37 x 24,5 x 9 cm.

Realizzato interamente in plastica, pesa 477 grammi. Una cosa è certa, è l'articolo perfetto se intendete organizzare spezie o altri utensili da cucina.

Disponibile in bianco, non dovrete spendere molto. Infatti, dovrete solo spendere 5,99 euro se volete ottenere questo organizzatore Lidl rivelato dall'azienda.

Per lo stesso motivo, avete anche a disposizione un organizzatore per lavandino del marchio Wenko. Si tratta di un accessorio da cucina dotato di un vassoio di supporto, tubi di sicurezza laterali e un contenitore rettangolare per riporre gli utensili.

È progettato per essere posizionato nella zona del lavello. Realizzato in acciaio inossidabile, è molto resistente all'umidità grazie al materiale. Questo articolo Lidl ha le seguenti dimensioni generali: 21 x 12,3 x 10,5 cm.

Con un peso di 268 grammi, potete trovarlo in nero con dettagli argentati effetto lucido. Tuttavia, va notato che la base del vassoio di supporto comprende piccoli punti antiscivolo.

Questi impediscono anche agli accessori di cadere anche quando sono bagnati. Il suo prezzo è ora di 9,99 euro invece di 17,99 euro.