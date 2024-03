Lidl offre un set per preparare la crema bruciata a casa come un vero pasticcere

Preparare il proprio set di creme bruciate con il kit esperto venduto da Lidl.

Da Lidl c'è sempre qualcosa da acquistare. In questi giorni, troverete in sconto questo set per preparare le vostre creme bruciate. Un vero kit professionale a un prezzo accessibile.

Non perdere questi prodotti Lidl questa stagione

Attualmente, Lidl offre molte offerte per soddisfare le esigenze di tutti in tempi di inflazione. Per celebrare l'arrivo della bella stagione, il marchio propone una serie di offerte imperdibili.

Con i suoi prodotti di alta qualità venduti al giusto prezzo, non è sorprendente che Lidl sia diventato uno dei punti di riferimento preferiti dei francesi per risparmiare.

Più che riempire il vostro carrello con la spesa, il discount vi propone anche di arredare la casa o vestirvi a prezzi ridotti. Questo è il caso, ad esempio, in questi giorni con le nuove offerte di tessili che arrivano in catalogo. Come queste belle giacche di jeans perfette per la primavera.

Crema bruciata: un dessert delizioso e semplice da preparare

Le creme bruciate sono un dessert sempre apprezzato dopo un buon pasto per la loro leggerezza e cremosità.

Per prepararle, non c'è niente di più semplice. Basta far bollire il latte, aggiungere la panna e lo zucchero fuori dal fuoco. Poi, aggiungere i tuorli d'uovo e infornare.

Il passaggio più complicato è sicuramente la preparazione della famosa crosta di zucchero che ci piace tanto spezzare. Questa viene preparata principalmente con un cannello da cucina. Per aiutarvi a ottenere un risultato vicino a quello dei ristoranti, Lidl ha la soluzione. Il marchio tedesco offre il suo kit per preparare le vostre creme bruciate fatte in casa da zero.

Questo è composto da quattro ciotole di ceramica che possono andare in forno fino a 260 ° C. E un bruciatore a gas, indispensabile per creare la crosta di caramello delle vostre creme.

Afferra il tuo kit di creme bruciate da Lidl

Con questo set, potrai facilmente preparare le tue creme bruciate o le creme catalane. Da Lidl, questa offerta allettante per sfruttare le tue abilità di chef stellato è a meno di 10 euro.

Non perdere l'occasione di procurarti questo set il prima possibile. Sorprendi i tuoi ospiti servendo le tue creme bruciate fatte in casa, che sicuramente avranno un grande successo!