È perfetto per l’uso in doccia: l’altoparlante portatile Ikea che costa meno di 13 euro

La musica ha un effetto incredibilmente rilassante, stimolante e concentrante. Che si tratti di iniziare la giornata pieni di energia, di staccare dopo una lunga giornata di lavoro o di animare un incontro tra amici, ascoltare le nostre canzoni preferite ci fa sentire bene. Ma non sempre abbiamo a disposizione un buon altoparlante che ci permetta di godere di un suono di alta qualità.

Spesso utilizziamo il nostro smartphone o il nostro computer per ascoltare la nostra musica, ma questi dispositivi non sono progettati per offrire un suono eccellente. Inoltre, esiste il rischio che si bagnino, si sporchino o si rovinino se li usiamo in luoghi come il bagno, la cucina o il giardino. Ecco perché è meglio avere un altoparlante portatile che sia resistente, leggero ed economico. Uno come quello che vi presentiamo adesso: l'altoparlante portatile Ikea perfetto per l'uso in doccia e per meno di 13 euro.

L'altoparlante Ikea ideale per la doccia

Se stai cercando un altoparlante che soddisfi queste caratteristiche, non perderti l'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea. Questo altoparlante, con un prezzo di soli 12,99 euro, è il compagno perfetto per il tuo bagno, ma anche per qualsiasi altro luogo in cui desideri ascoltare la tua musica preferita. Grazie alla sua connessione Bluetooth, puoi abbinarlo al tuo smartphone, al tuo computer o a qualsiasi altro dispositivo compatibile e riprodurre le tue canzoni, i tuoi podcast o i tuoi audiolibri senza cavi né complicazioni.

Design elegante e moderno dell'altoparlante Ikea

L'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea ha un design sobrio e moderno, disponibile in tre colori: verde, nero e rosso. Le sue dimensioni sono 9 x 9 x 6 cm e pesa solo 0,19 kg, il che lo rende molto facile da trasportare e da posizionare dove vuoi. Inoltre, ha una maniglia in poliestere che ti permette di appendere l'altoparlante alla doccia, a un appendiabiti o a qualsiasi altro luogo.

Un altoparlante resistente all'acqua e con una lunga durata della batteria

Uno dei principali vantaggi dell'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea è che è resistente all'acqua (IP67), il che significa che può essere bagnato senza che si danneggi. Questo lo rende ideale per l'uso in bagno, ma anche in piscina, in spiaggia o in qualsiasi altro luogo dove ci sia umidità o schizzi d'acqua.

Un'altra caratteristica che rende questo altoparlante un prodotto di qualità è la sua batteria integrata, che offre 80 ore di riproduzione con il volume al 50%. Questo ti permette di utilizzarlo per diversi giorni senza dover pensare a ricaricarlo. E quando la batteria si esaurisce, basta collegarlo a una porta USB-C con il cavo che viene venduto separatamente per 1,99 euro. Puoi anche acquistare un adattatore USB per 3,99 euro se desideri collegarlo alla rete elettrica.

Un altoparlante con un suono chiaro e potente

Ma ciò che conta davvero in un altoparlante è, ovviamente, il suono. E da questo punto di vista, l'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea non delude. Nonostante le sue piccole dimensioni, questo altoparlante emette un suono chiaro e potente, che ti permette di goderti la tua musica con una buona qualità. Inoltre, se desideri migliorare ancora di più l'esperienza, puoi acquistare due altoparlanti identici e collegarli tra loro per ottenere un suono stereo.

Come pulire e prendersi cura dell'altoparlante

L'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea è un prodotto che richiede pochissima manutenzione, ma che va pulito e curato adeguatamente per farlo durare più a lungo. Ecco alcuni consigli utili per farlo:

Pulisci l'altoparlante con un panno umido e morbido, senza usare prodotti abrasivi o chimici che potrebbero danneggiare il materiale o il suono.

senza usare prodotti abrasivi o chimici che potrebbero danneggiare il materiale o il suono. Dopo averlo pulito, asciugalo bene con un altro panno morbido e assicurati che non rimanga umidità nei pulsanti, nella porta USB o nell'altoparlante.

e assicurati che non rimanga umidità nei pulsanti, nella porta USB o nell'altoparlante. Non esporre l'altoparlante a temperature estreme , non lasciarlo al sole o vicino a fonti di calore.

, non lasciarlo al sole o vicino a fonti di calore. Non colpire né graffiare l'altoparlante , né sottoporlo a vibrazioni o cadute che potrebbero influire sul suo funzionamento.

, né sottoporlo a vibrazioni o cadute che potrebbero influire sul suo funzionamento. Non smontare né modificare l'altoparlante, né cercare di ripararlo da solo in caso di guasto. Portalo al tuo negozio Ikea più vicino o contatta il servizio clienti.

Come utilizzare l'altoparlante e le sue funzioni

L'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea è molto facile da usare e dispone di funzioni molto semplici e intuitive. Ecco i passaggi per utilizzarlo e sfruttarlo al meglio:

Per accendere l'altoparlante, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per qualche secondo fino a quando il LED blu si illumina. Per spegnerlo, fai la stessa cosa fino a quando il LED si spegne.

per qualche secondo fino a quando il LED blu si illumina. Per spegnerlo, fai la stessa cosa fino a quando il LED si spegne. Per connettere l'altoparlante al tuo dispositivo Bluetooth, attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca l'altoparlante nell'elenco dei dispositivi disponibili.

sul tuo dispositivo e cerca l'altoparlante nell'elenco dei dispositivi disponibili. Seleziona l'altoparlante e attendi che la connessione si stabilisca. Il LED lampeggerà in blu quando l'altoparlante sarà connesso.

Per riprodurre la tua musica, usa il lettore del tuo dispositivo e regola il volume con i pulsanti + e – dell'altoparlante. Puoi anche mettere in pausa o riprendere la riproduzione con il pulsante di accensione/spegnimento.

In definitiva, l'altoparlante portatile Bluetooth VAPPEBY di Ikea è un prodotto che unisce design, funzionalità e prezzo. Per meno di 13 euro, puoi avere un altoparlante che ti accompagna nei tuoi momenti di relax, di divertimento o di lavoro, e che ti permette di ascoltare la tua musica ovunque e come vuoi. Non esitare e procuratene uno nel tuo Ikea più vicino o sul suo sito web.