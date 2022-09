Zoom chiede ai suoi utenti di aggiornare urgentemente l’app dopo aver rilevato una violazione della sicurezza

l’azienda tecnologica Ingrandisci ha richiesto urgentemente ai propri utenti di aggiornare l’applicazione da eseguire videochiamate dopo aver rilevato a violazione della sicurezza nel sistema. Come ha spiegato a elDiario.es, che ha avanzato le informazioni, questi difetti consentono “a un attore malintenzionato di ottenere la trasmissione audio e video di una riunione a cui non era autorizzato a partecipare”.

Questa vulnerabilità , che Zoom ha descritto come “elevata” gravità , consentirebbe a qualsiasi attaccante informatico di entrare in una riunione privata senza essere rilevato da altri partecipanti, un difetto che aprirebbe la porta al furto di informazioni personali. La società non ha precisato se ha già rilevato casi di spionaggio informatico.

Quella vulnerabilità si unisce ad altri due buchi con un impatto più limitato. Nonostante ciò, la stessa società ha rivolto un appello urgente ai propri utenti affinché aggiornino l’applicazione del proprio servizio sia nel loro cellulari come nella sua versione web, poiché l’aggiornamento corregge quelle lacune rilevate da un team Zoom interno.

Gli utenti che utilizzano Zoom tramite il browser non sarebbero esposti a queste falle di sicurezza, cosa che influenzerebbe gli utenti che hanno scaricato l’app del servizio, a pagamento o meno.