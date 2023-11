Zara trionfa con la giacca virale dell’autunno: il bomber dorato che tutte desiderano

Zara fa impazzire la giacca virale di questa stagione, quest’autunno tutte vogliono la bomber dorata con cui farsi notare. È una di quelle giacche all’ultima moda con cui sicuramente darai un tocco di luce e lusso ai tuoi look quotidiani. Entriamo nell’era delle bomber e lo facciamo in grande stile. Zara diventa virale ancora una volta grazie a una giacca davvero bellissima. Procurala prima che finisca, è uno dei must-have della stagione.

La giacca virale dell’autunno è di Zara: tutte vogliono questa bomber dorata

La bomber è la giacca della stagione, potrai brillare in tutti i sensi con un capo che indossato è spettacolare. Recuperiamo il capo che di sicuro hai indossato qualche anno fa e che ora è ancora di tendenza. Zara ha disegnato la bomber del momento che devi avere già nel tuo armadio.

È una giacca di mezza stagione. Stiamo vivendo un autunno particolarmente caldo, quindi possiamo procurarci un tipo di giacca che si adatti a questo clima mutevole a cui ci troviamo di fronte. È un buon capo basico con cui ottenere un indumento che in questa stagione sicuramente ci salverà più di una volta. In autunno, inverno leggero o in primavera la indosseremo.

I dorati sono di tendenza. O li ami o li odi, ma i colori metallizzati sono di tendenza, specialmente un dorato con cui innamorarsi. È la tonalità per eccellenza di un autunno o inverno in cui dobbiamo procurarci un tipo di capo di questo tipo per abbinarlo a tutto il nostro guardaroba. Potrai procurartela, per molto meno di quanto sembra.

È leggera e si abbina con tutto. Proprio ciò che cerchiamo per questa stagione, un tipo di capo con cui brillare in tutti i sensi. Con la tuta da jogging o i leggings per andare in palestra o con l’abito per una giornata in ufficio, persino con l’abito che hai nell’armadio pronto per la cena aziendale, ti starà bene con tutto.

È economica e bella. Le due B che vogliamo che i nostri capi abbiano. Questa bomber dorata di Zara si vende a soli 49 euro ed è disponibile dalla taglia S alla L.

