Zara trionfa con il suo nuovo abito midi plissettato: Colpo di fulmine al primo sguardo!

Nella sua nuova collezione estiva, Zara ci ha sorpreso con un vestito midi plissettato che è un vero colpo di fulmine a prima vista. Se questa stagione hai un evento, come un matrimonio o un battesimo, è ideale per sfoggiare il miglior look da ospite. È pieno di dettagli che lo rendono un capo molto speciale. Tuttavia, se vuoi aggiudicarti il vestito, devi affrettarti perché, anche se è appena stato messo in vendita, è quasi esaurito in tutte le taglie.

Il nuovo vestito midi plissettato di Zara

Il viola è uno dei colori di tendenza dell’estate, che conferisce molta vitalità ed eleganza a qualsiasi look, sia di giorno che di sera. Inoltre, è molto facile da abbinare. Se stai cercando un look classico e stiloso, si abbina alla perfezione con colori neutri come il nero. Se preferisci dare un tocco di originalità e creatività al look, il viola si abbina alla perfezione con l’arancione o il giallo.

Realizzato al 100% in poliestere, è un vestito con collo halter con fibbia dorata e fiocco. Questo tipo di collo è il preferito dalle spose perché slancia e allunga visivamente la silhouette. Crea un effetto snellente che favorisce molto donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di fisico.

Uno dei dettagli che ci piace di più è l’apertura anteriore in vita. Naturalmente, non possiamo dimenticare lo scollo sulla schiena. Puoi indossare il vestito senza reggiseno. Certo, se ti senti più a tuo agio con il reggiseno, esistono alternative per evitare che si veda la spallina.

Uno dei migliori trucchi degli stilisti sono i fiocchi di tessuto che si fissano al petto e si adattano a ogni tipo di scollatura. Puoi anche scegliere un reggiseno senza spallina, che evita che il seno si segni e lascia completamente scoperta la schiena.

Se vuoi sfoggiare un look da ospite molto sofisticato e glamour, puoi scegliere sandali con tacco e plateau dorati. Assicurati che abbiano cinturini incrociati sull’avampiede e cinturino con chiusura a fibbia alla caviglia, in modo che il piede sia ben fissato e risultino molto più comodi.

Il vestito è disponibile sul negozio online di Zara a 39,95 euro, dalla taglia XS alla XL. Sul sito web puoi anche verificare la disponibilità del capo nel negozio Zara più vicino a te.

4.6/5 - (7 votes)