Zara torna di moda con la giacca a maglia tipo bomber che tutte le influencer avranno nei loro armadi questa stagione.

Zara ha la giacca bomber a maglia che tutte le influencer avranno questa stagione, un capo base che è spettacolare. La nuova collezione di Zara ci ha regalato un tipo di giacca di mezza stagione che dovremmo già avere nel nostro armadio. È un buon compagno di viaggio che diventerà il miglior alleato di un frenetico giorno per giorno. La giacca è la carta di presentazione di un autunno che, anche se non sembra, è dietro l’angolo.

La giacca bomber a maglia di Zara è già nell’armadio di tutte le influencer

Niente di conoscere i capi della nuova collezione di Zara, c’è stato un capo che, letteralmente, è volato fuori dai negozi. Si tratta di una giacca, con la diminuzione delle temperature di questi giorni abbiamo già iniziato a sentire la necessità di questo tipo di capo che sta sempre bene.

Il color bianco sporco si abbina con tutto ed è una buona scommessa per questa stagione. Potrai abbinarla con tutto il tuo guardaroba. Dal completo per andare in ufficio, fino alla tuta da ginnastica per la palestra o ai pantaloncini per goderti una passeggiata nel parco. Con questa giacca di mezza stagione è possibile tutto.

È una bomber. La giacca che è diventata di moda negli anni ’90 ora torna con più forza che mai e lo fa grazie al nostro marchio low cost per eccellenza. È un tipo di capo che si ispira ai capi militari, ma in questo caso con una finitura molto femminile che conquisterà le influencer più esigenti.

Ha il collo rotondo e le maniche lunghe. Potrai indossarla alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno. Questo tipo di giacche sono senza dubbio una delle migliori opzioni se viviamo in una zona di contrasti o se viaggiamo in essa. Quei mattini e quelle serate fredde che hanno solo una tregua in mezzo alla giornata, rendono questa giacca un capo indispensabile.

Zara vende come i hotcakes questa bomber a un prezzo incredibile. Ti costerà solo 39 euro. Con tutti i dettagli, un design all’ultima moda e disponibile dalle taglie XS alla XL, ti sta aspettando. Prendila prima che si esaurisca, è una delle più vendute in questi giorni.

4/5 - (5 votes)