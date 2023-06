Zara ti porta i bermuda a pieghe a meno di 13 euro: con effetto pancia piatta, essenziali e molto eleganti.

C’è un capo che vediamo da mesi sulle passerelle internazionali e che ora si è trasformato nel protagonista indiscusso dello street-style grazie alle esperte di moda. Parliamo delle bermuda larghe ed eleganti che si abbinano perfettamente a look casual con una camicetta e un paio di espadrillas, ma anche a look più formali con una camicia e un paio di sandali con il tacco. Zara ci aiuta sempre a vestirci alla moda, quindi nella sua nuova collezione ha delle meravigliose bermuda per i mesi caldi.

Le nuove bermuda di Zara

Ci sono diverse tendenze che sono morte nel 2022, come i micro shorts e i pantaloncini da ciclista. Erano capi molto aderenti che, anche se facevano una bella figura, bisogna ammettere che non erano molto comodi né freschi. Per fortuna, questa stagione si indossano le bermuda a pieghe, che arrivano sopra il ginocchio e sono sinonimo di eleganza, stile e comfort.

Uno degli acquisti principali sono le bermuda della nuova collezione del marchio Inditex. Un capo basic da avere nell’armadio da qui a settembre con un design stile paperbag, caratterizzato da un’alta vita con cinturino elastico. Hanno una vestibilità ampia e sono disponibili in nero e beige.

Le pieghe frontali sono un bellissimo dettaglio perché affinano il punto vita e slanciano la silhouette come per magia. Hanno la lunghezza perfetta: né troppo lunghe, né troppo corte. Una lunghezza intermedia che le rende fresche ed eleganti allo stesso tempo.

Sono realizzate al 100% in cotone e offrono molte opzioni per abbinarle con stile. Possiamo scegliere una camicia maschile a righe verticali bianche e azzurre e un paio di espadrillas per un look informale e rilassato.

Se vogliamo dare un tocco di sofisticazione al look, possiamo scegliere una blusa ricamata in un colore contrastante con il beige o il nero e un paio di sandali con tacco e plateau. Un outfit ideale per andare in ufficio.

Le bermuda sono anche ottime per fare turismo quest’estate. Con un top corto e un paio di sandali minimalisti con un po’ di plateau saremo pronte per girare tutta la città.

La cosa migliore è il prezzo perché prima le bermuda costavano 22,95 euro e ora sono in vendita sul negozio online di Zara per soli 12,99 euro, con uno sconto del 43%. Almeno per ora, tutte le taglie sono disponibili.

