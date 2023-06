Zara svela la chiave e crea la perfetta camicia bianca per gli outfit più speciali.

Abbiamo sempre pensato che una camicia bianca fosse un capo semplice e basico che potevamo usare come “jolly” per creare molti look diversi. Ma, ancora una volta, Zara ci ha sorpreso portando la camicia bianca a un altro livello. È meravigliosa per i look più speciali dell’estate e, inoltre, essendo realizzata in tessuto 100% lino, ci permette di essere comode e fresche da qui a settembre.

La nuova camicia bianca di lino di Zara

Il lino è, insieme al cotone, il miglior tessuto per i mesi caldi. Molti capi che abbiamo visto per questa stagione sono realizzati in tessuto misto lino, ma la nuova camicia di Zara è realizzata in tessuto 100% lino.

Con scollo a V, che allunga e slancia visivamente la silhouette, e manica corta a sbuffo, ha chiusura frontale con bottoni dorati. Possiamo indossarla come camicia e anche come camicia sovrapposta con un top di uncinetto.

Ciò che ci piace di più, oltre al design, è la grande versatilità che ci offre. Ed è che è una camicia bianca molto facile da abbinare che possiamo incorporare sia nei look di tutti i giorni che per occasioni speciali.

La proposta dell’ammiraglia di Inditex ci sembra ottima: una gonna di jeans a lunghezza midi con dettaglio di apertura frontale nella gonna e sandali neri con plateau a fasce e chiusura alla caviglia.

Proprio il tessuto denim è una delle tendenze più virali della stagione, quindi qualsiasi capo che scegliamo con questo tessuto è una grande scelta. Per un look da spiaggia, possiamo optare per dei pantaloncini di jeans con dettaglio all’uncinetto e sandali bassi con design a infradito.

È anche una camicia fantastica per creare i look più speciali della stagione se ci viene un’occasione speciale. In questo caso, possiamo scegliere un pantalone palazzo e sandali con tacco e plateau. La chiave per slanciare e allungare visivamente la silhouette è scegliere pantaloni o gonne a vita alta.

Senza dubbio, la camicia bianca di lino è uno dei capi più speciali della nuova collezione di Zara per l’estate. È disponibile sul negozio online a un prezzo molto conveniente, 29,95 euro, in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla L. Non perderla di vista, perché quasi tutte le taglie sono quasi esaurite!

