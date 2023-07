Zara sta annullando gli ordini di sconti e questa è la ragione

Siamo in saldo e per questo i nostri negozi preferiti offrono i migliori sconti su tutti i tipi di capi d’abbigliamento. Zara è uno di questi, tuttavia, nonostante le offerte, gli utenti si stanno lamentando perché sembra che Zara stia cancellando gli ordini in saldo. Abbiamo scoperto perché lo fa.

Anche se ci sono diverse opzioni e in generale sta andando tutto bene, alcuni utenti si sono imbattuti in alcuni messaggi una volta acquistato un capo d’abbigliamento.

Perché Zara sta cancellando gli ordini in saldo

Vengono informati che possono ricevere un messaggio che dice che alla fine è stato impossibile preparare gli articoli che hanno ordinato. Questo perché, secondo il messaggio che viene fornito agli utenti, il capo d’abbigliamento è esaurito nel negozio scelto. E quindi stabiliscono che l’acquisto viene cancellato. Zara si scusa per questo.

Gli utenti rimangono delusi dal messaggio e adesso sono indignati. Nell’account dell’ utente Carmeron è stata spiegata questa questione e inoltre è stato commentato in un video che questo accade perché da tempo buona parte degli ordini online viene indirizzata a una parte di magazzino virtuale e qui viene acquistato online.

Quindi, l’ordine che hai effettuato può essere cancellato selezionando diversi capi d’abbigliamento che sono disponibili nell’app o nel negozio online, quando si verificano determinate situazioni.

In questo caso, Carmeron dice che questo accade quando il capo d’abbigliamento acquistato è in vendita per errore e quando questo indumento è difettoso o ha un difetto.

Saranno quindi i due motivi per cui l’ordine viene cancellato. Ma, ovviamente, molte utenti non sono a conoscenza di questo problema e sono un po’ arrabbiate con i messaggi che ricevono da Zara perché hanno acquistato i loro capi a buon prezzo e in sconto, e ora scoprono che non li hanno. Come abbiamo detto, Inditex stabilisce già che, in caso di dubbi, i consumatori possono contattare l’azienda e porre le loro domande. In ogni caso, gli acquisti vengono annullati ed è qui che ci si sente un po’ truffati perché non si capisce completamente il motivo.

Si suppone che Zara controlli tutti i suoi processi di acquisto, e sono poche le sorprese che si verificano in questo senso. Ricordiamo comunque che recentemente ci sono state anche alcune novità, soprattutto per quanto riguarda il reso dei capi. Ora ci sono molti negozi che si sono accorti di alcune pratiche, come indossare il capo una volta sola e poi restituirlo, e stanno mettendo ostacoli per non rendere così facile farlo.

