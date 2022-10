Zara: spettacolare questo lungo abito da sera trasparente!

Per fare scalpore la sera, scopri un abito Zara che non fa freddo agli occhi. Trasparente, questo pezzo di carattere ti sedurrà!

Per concludere in bellezza l’autunno, Zara svela il suo abito da sera che farà innamorare le fashioniste. Anche tu puoi domare questo pezzo che migliorerà senza sforzo il tuo look. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

Un abito esuberante di Zara per brillare la sera

Vuoi continuare il tuo shopping di moda questo autunno? Allora perché non soddisfare le tue voglie con Zara? Il brand di prêt-à-porter è fondamentale oggi quando si vuole restare trendy, senza spendere troppo.

Perché quando pensiamo alla moda, pensiamo necessariamente che per divertirsi ci vuole un budget solido. Ma non è così con Zara! Perché in negozio, anche i portafogli più rotti possono trovare la felicità.

Pensiamo, ad esempio, a questo top super originale che è un successo con gli influencer e che il marchio vende a meno di 40 euro. In Zara stiamo già pensando alla nostra prossima stagione.

Le temperature, infatti, per il momento sono ancora miti. Ma tutto questo non durerà. Quindi è tempo di scegli un cappotto caldo per affrontare il freddo.

Uscire la sera, invece, è tutta un’altra cosa! Per brillare di mille luci, non c’è bisogno di indossare un paio di guanti! Basterà un abitino da sera. E questo è un bene, perché Zara ha un modello da offrirti.

Sogni un pezzo molto audace per infrangere i codici e stupire? Quindi andrai avanti questo incredibile vestito trasparente che da indossare, chiede di non avere freddo negli occhi.

Come indossare un capo del genere?

Dotato di maniche lunghe, questo pezzo a rete lucido è davvero uno che non passa inosservato. Realizzato in un tessuto elasticizzato, si adatta a tutte le silhouette, purché tu abbia il coraggio di indossarlo.

Perché questo vestito deve essere totalmente assunto. No mezze misure con questo pezzo che mostra tutto e non nasconde nulla. Per indossare questo modello, sono disponibili diverse scelte.

Puoi indossare questo vestito con un crop top e mutandine a vita alta per creare una sensazione e attirare tutti gli sguardi. Ma puoi anche giocare in modo più morbido, indossando leggings e un top corto sotto.

Le fashioniste fredde adoreranno indossarlo con un cappotto lungo. Ai piedi, qualsiasi modello di scarpa andrà bene. Per giocarci in modo totalmente glamour, indossalo con un paio di décolleté vertiginose!

Puoi anche abbinare questo vestito Zara con un paio di sneakers, per decifrare i codici e dargli carattere. Sta a te vedere come adottare questo pezzo curioso che si affermerà chiaramente nel tuo guardaroba.

In ogni caso, questa è una sorpresa che il brand ha in serbo per noi anche questo mese. L’etichetta spagnola è sempre in prima linea nelle tendenze, ed è per questo che la adoriamo.

Se vuoi adottare un look senza false note, e decisamente originale, passa senza indugio in negozio per scoprire gli ultimi pezzi Zara che ti incanteranno.