Zara scontenta le sue clienti con il cambiamento più drastico nel suo negozio online

Sei entrato nell’ online store di Zara negli ultimi giorni? Se sì, sicuramente avrai notato che ha subito un cambiamento radicale, e non siamo del tutto convinte che sia stato un cambiamento positivo. Ma forse è solo questione di abituarsi al nuovo sito.

Ecco com’è il nuovo negozio online di Zara

Dopo aver effettuato l’accesso all’online store, abbiamo notato che qualcosa era cambiato. Il logo è molto più grande e il motore di ricerca è più evidente rispetto a prima. Fin qui tutto bene.

Tuttavia, entrando nel menu che prima era posizionato a sinistra in una colonna, ora si apre una finestra con le diverse sezioni, molto più piccole.

Le sottosezioni sono presenti anche nel menu. Prima, dovevamo entrare nella sezione e nella parte superiore scegliere la sottosezione di nostro interesse. Ad esempio, nel caso degli abiti: lunghi, midi, corti, da festa, ecc.

Inoltre, in ogni sezione non compare più l’etichetta ‘Filtro’ a destra, ma possiamo vederla in alto a sinistra: colore, taglia e materiale. Questo ci piace perché ora è molto più semplice stabilire i filtri che vogliamo.

Un altro punto a favore del nuovo sito è che su tutti i capispalla e accessori possiamo vedere fin da subito la composizione, la taglia suggerita e tutte le informazioni.

I migliori saldi

Come sempre, sul sito c’è una sezione di saldi molto interessante, in cui troviamo una vasta selezione di capispalla e accessori con sconti fino all’85%.

Un bodysuit con scollo a V e maniche lunghe con chiusura sul fondo con bottoni automatici. È ideale per qualsiasi occasione, poiché puoi indossarlo sia con un paio di jeans e zeppe per andare in ufficio, sia con una minigonna e sandali con tacco per un evento. Ha uno sconto dell’85% e costa 2,99 euro.

Un altro capo in evidenza è questo vestito realizzato in tessuto a maglia con collo rotondo e maniche lunghe con dettaglio di arricciature e chiusura posteriore con cerniera nascosta nella cucitura. L’arancione è uno dei colori di tendenza dell’estate ed è perfetto con il nero e il bianco. Un vestito che sicuramente indosserai molto da qui ad ottobre. Ha un prezzo di 7,99 euro nell’online store, con uno sconto del 73%.

