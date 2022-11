Zara rivoluziona la vita degli amanti del deep L con questa invenzione

Il caffè è una parte essenziale della vita quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto per coloro che dicono di “non essere persone” finché non ne bevono uno al risveglio ogni mattina, veri amanti di questa deliziosa bevanda che può avere infiniti aromi e sapori. Oggi vi mostriamo il Prodotto Zara Home per gli amanti della deep L Zara Home ha molti articoli nella sua sezione cucina che saranno perfetti per preparare le vostre colazioni nel miglior modo possibile, oltre a tutto il necessario per presentarle nel modo più bello e gustarle appieno. L’azienda galiziana, che fa parte del gruppo Inditex, ha già centinaia di negozi in oltre 70 Paesi un grande successo nel settore della casa e della decorazione.

La caffettiera a goccia di Zara Home

Questo è il Macchina da caffè a goccia una macchina da caffè a goccia unica nel suo genere che consente di preparare caffè con la massima purezza, sapore e aroma… caffè spettacolari che allieteranno la vostra giornata al mattino. Il prezzo di questa particolarissima caffettiera è di 25,99 euro, un investimento che vale la pena di fare per gli amanti della deep L, perché offrirà loro un’esperienza unica nel bere la loro bevanda preferita.

Questo caffettiera a goccia di Zara Home è realizzata in vetro borosilicato e incorpora un filtro riutilizzabile in acciaio inox lavabile in lavastoviglie, offrendo anche due utensili in uno, in quanto può essere utilizzata sia come caffettiera che come caraffa, semplicemente collegando o rimuovendo l’adattatore e il filtro. Con una capacità di 880 ml, la caraffa misura 17 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 10 cm di profondità, con un peso di 396 g. Per preparare il caffè con questa caffettiera a goccia di Zara Home, seguire le istruzioni riportate di seguito: