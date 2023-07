Zara ripropone il vestito con frange della Regina Letizia a meno di 30 euro.

La reina Letizia è un grande punto di riferimento in termini di stile. Tutti i suoi look vengono analizzati nei minimi dettagli e molti capi si esauriscono rapidamente nei negozi. Ora, Zara ha riproposto il vestito da sera nero con scollo a rete che ha indossato nel 2019 in occasione dei premi “Mariano de Cavia”, “Luca de Tena” e “Mingote” del 2019. Successivamente, lo ha indossato anche nell’ottobre 2021 e nel marzo 2023. Un vestito elegante e sofisticato allo stesso tempo che sicuramente risolverà tutti i tuoi problemi stilistici quando avrai un’occasione speciale.

Il vestito più speciale di Zara

Realizzato in 65% viscosa e 35% poliammide, presenta dettagli di tessuto traforato combinato, collo rotondo e manica senza spalline. Un vestito molto lusinghiero per donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo. Essendo corto, è ideale per mettere in mostra le gambe e, se lo indossi con un paio di scarpe o sandali con il tacco, sembreranno più lunghi e snelli.

Anche se c’è chi pensa che il nero sia adatto solo ai mesi autunnali e invernali, in realtà è un colore che si può indossare tutto l’anno. Se quest’estate hai una festa o un evento serale, questo vestito della nuova collezione di Zara è una scelta sicura per essere l’ospite d’onore.

La regina Letizia ha sempre abbinato il vestito a scarpe coordinate per dare tutto il protagonismo all’indumento. Ispirandoti a lei, puoi scegliere un paio di sandali con tacco neri per sfoggiare un total black look spettacolare. I sandali con tacco e plateau sono più di moda che mai e sono ideali, molto più comodi dei tacchi a spillo.

Certo, ora d’estate puoi anche dare un tocco di colore e allegria al look con sandali in uno dei colori di tendenza della stagione, come il fucsia o l’arancione. Le tonalità metalliche sono grandi alleate nei look da sera e si abbinano benissimo al nero.

Senza dubbio, è un vestito che merita un posto nel tuo guardaroba. La cosa migliore è il prezzo perché è disponibile nel negozio online di Zara per soli 27,95 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XL. Il marchio principale di Inditex avvisa che veste più piccolo del solito, quindi è qualcosa che devi tenere presente.

4/5 - (8 votes)