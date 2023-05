Zara: Questo splendido abito ricamato è quello che tutte le donne si contendono per la primavera!

Finalmente il sole è tornato e potrai indossare il meraviglioso vestito del brand Zara. Si tratta di un capo super trendy che tutte le appassionate di moda stanno già acquistando.

La pizzo inglese sarà una delle grandi tendenze della stagione primavera estate. Quindi, non perdere altro tempo e scopri il vestito qui sotto per saperne di più.

Scegli la tendenza del pizzo grazie alla nuova collezione del brand Zara

Con il ritorno della primavera, arriveranno anche nuove tendenze nel mondo della moda. Quindi, in questi giorni dovrai organizzare una piccola sessione di shopping. Ci sono alcune tendenze che non potrai evitare.

Tra gli stili che vedrai ovunque, vedrai sicuramente il jeans. Ma non sarà l’unico. Il look total white sarà anche molto trendy questa stagione. Al momento, è il pizzo che viene maggiormente richiesto.

Quindi, ti serviranno alcune pezzi in pizzo inglese se vuoi essere alla moda. Si può optare sia per una camicia che per un vestito. L’importante è scegliere una vestibilità che metta in evidenza la tua silhouette.

Ora sai cosa fare la prossima volta che andrai a fare shopping. È il momento di cercare i pezzi in pizzo inglese per la bella stagione.

Questo vestito in pizzo inglese è un must-have della prossima stagione

Hai capito bene che il pizzo inglese sarà una delle grandi tendenze della stagione primavera estate. Per essere alla moda anche tu, non potrai evitarlo. Non ti resta che cercare il capo perfetto della moda.

Ci sono un paio di modelli del brand Zara che sicuramente ti piaceranno. Ad esempio, c’è un vestito bianco in pizzo inglese che darà un tocco romantico e bohémien al tuo stile.

Potrai stringerlo in vita con una cintura. È un vestito molto elegante ma comodo e piacevole da indossare. La sua vestibilità, abbastanza ampia, andrà bene per tutte le silhouette.

Per poter indossare questo vestito in pizzo il più presto possibile, non è molto complicato. Infatti, basterà andare al negozio Zara più vicino a te. Questo vestito sarà anche disponibile sul sito web del brand. Il suo prezzo abbastanza conveniente non dovrebbe essere un problema nemmeno per te.

Alcuni consigli di moda per indossare bene il tuo vestito bianco Zara

In base al tuo stile di abbigliamento, potresti non essere abituata a indossare il pizzo. Quindi, ti daremo alcuni consigli per aiutarti a mettere in risalto il tuo bel vestito bianco. Non preoccuparti troppo, questo vestito del brand Zara è molto facile da abbinare. Quindi, per renderlo bohémien e rilassato, potrai abbinarlo a una giacca di jeans chiara e un paio di sandali bassi.

Potrai anche abbinarlo a un paio di sneakers bianche. Se vuoi ottenere un look un po’ più elegante, non è difficile. In tal caso, ti consigliamo di indossare il tuo vestito in pizzo inglese con una giacca blazer e un paio di scarpe con il tacco. È un vestito che potrai indossare in qualsiasi occasione. Non lo lascerai mai durante la stagione primavera estate una volta che sarà entrato nel tuo guardaroba.