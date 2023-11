Zara: questo abito drappeggiato è perfetto per l’autunno 2023!

L’abito più bello di fine anno arriva da Zara. Scoprite questo pezzo affascinante che sublimerà il vostro abbigliamento pre-invernale!

Bello e originale, questo abito corto firmato Zara diventerà un must-have per questa fine d’autunno. Anche voi vi innamorerete di questo pezzo che segnerà la fine dell’anno in bellezza. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Un inverno facile con Zara

Cosa sta succedendo nei negozi Zara in questo momento? Il marchio che ha appena firmato una capsula con la figlia di Cindy Crawfordcontinua a stupirci nel tardo autunno.

Va detto che la stagione era iniziata particolarmente bene per il marchio spagnolo. Qualche mese fa, Zara ci aveva effettivamente incantati con questo abito bohémien che ci ha fatto guadagnare i complimenti di tutti.

E non si fermeranno con i nuovi arrivi del marchio. Come al solito, Zara ha in serbo per noi alcune cose molto belle per l’avvicinarsi dell’inverno.

Questa è una stagione solitamente difficile da affrontare per gli appassionati di moda. Perché con i nostri piumini pesanti, a volte è difficile avere un bell’aspetto.

Ma con le idee giuste, è possibile vestirsi in modo elegante durante il periodo più freddo dell’anno senza perdere il proprio stile.

Ed è proprio questo che Zara ci invita a fare questo mese con questo vestitino che cade a pennello ! Non lo sapete ancora, ma siamo sicuri che lo amate già.

Questo grazioso pezzo effetto tie and dye ha davvero molte carte in regola per sedurre i clienti del marchio iberico. Ci piace la stampa sfumata di questo abito corto che termina a metà coscia.

Con la sua scollatura elegante, questo capo a maniche lunghe riesce non solo a styling della silhouettema anche per assicurarsi di avere il look giusto. Il vostro look cambierà letteralmente!

Con cosa indossare questo abito?

Facile da vivere, questo abito di Zara è adatto a tutte le occasioni. Non è necessario aspettare un evento importante per indossarlo. Anche se sicuramente creerà scompiglio a un appuntamento a cui non volete mancare.

Vi piacerà indossare questo abito drappeggiato per la vita di tutti i giorni. Non è necessario che la sistemazione sia complicata. Un semplice paio di stivali per evitare di bagnarsi i piedi sarà sufficiente.

Si possono anche aggiungere un paio di scarpe da ginnastica. per rendere il nostro stile più casual. Ma con questo abito bodycon di Zara potete anche sbizzarrirvi.

Osate aggiungere un paio di décolleté vertiginose per dare un tocco davvero glamour che non passerà inosservato. Per il prossimo inverno, prendete in considerazione l’aggiunta di un bel cappotto.

Sceglietene uno lungo e ben aderente per rendere il vostro outfit davvero chic. Per variare i piaceri, vorremmo anche abbinare questo abito Zara a un blazer, che rimane una delle tendenze principali per la fine del 2022.

In ogni caso, ecco tante idee per divertirsi con questo pezzo seducente. Ora tocca a voi giocare!