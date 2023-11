Zara: questo abito di paillettes trasparenti è perfetto per la notte di Capodanno!

Il marchio spagnolo Zara ha appena presentato la sua collezione speciale per le feste e ha il vestito di paillettes perfetto da indossare per il vostro party.

Siete alla ricerca dell’abito perfetto per le feste? Buone notizie, Zara ha ispirato alla collezione autunno-inverno di Prada e ha la pepita di cui avete urgentemente bisogno!

Zara presenta una splendida collezione per le feste

Terminate le festività di Ognissanti, è tempo di pensare alle celebrazioni di fine anno ! Decorazioni, albero di Natale, cena, look, … Tutto va bene.

Per l’occasione, i marchi rilasciano la loro collezione natalizia. H&M, Zara e Mango partecipano all’iniziativa e svelano i loro abiti migliori per la festa.

E quest’anno, il marchio spagnolo Zara ha visto le cose in grande! Feste aziendali, vigilia di Natale, Capodanno… Il marchio ha pensato a tutto per voi. offrire abiti festivi e vi permetteranno di fare un figurone a ogni vostro evento.

Infatti, il marchio Il marchio vi farà brillare di mille luci! Gonne di paillettes, abiti di paillettes, borse scintillanti: c’è di tutto per creare l’outfit perfetto.

Potrete trovare tutto ciò che vi serve per creare il vostro outfit perfetto. fate un figurone con i vostri amici e la vostra famiglia ! Non sorprende che i fan dell’azienda spagnola siano più contenti!

Per quest’anno, glitter e paillettes sono sotto i riflettori (di nuovo). È ovunque e deve risplendere.

In redazione siamo molto fan di tutti questi nuovi pezzi ! Un incredibile abito trasparente in particolare ha catturato la nostra attenzione!

Un abito trasparente, ideale per tutti i gusti

Per le celebrazioni di fine anno, Zara delizia i suoi fan con una serie di abiti trasparenti.La nuova collezione di capi incredibili di Zara per le festività natalizie. La nuova collezione dell’azienda spagnola è ricca di glitter e paillettes.

Il nostro preferito? Un sublime abito trasparente che soddisfa tutte le tendenze attuali.

Prada o Giambattista Valli l’avevano proposto durante la loro sfilata autunno-inverno 22/23. Kendall Jenner e Rihanna ha adottato immediatamente l’abito trasparente.

Non sorprende che il marchio cult del fast-fashion non abbia potuto fare a meno di essereispirazione per questo pezzo. per la sua speciale collezione natalizia. Zara ha riscosso un grande successo di pubblico quando ha presentato il suo nuovo abito a rete scintillante.

Questo abito semi-trasparente è realizzato in tessuto stile maglia elastica. Ci piace il suo collo rotondo e le sue maniche lunghe, ideali per la stagione invernale.

Senza fodera, rivela la biancheria intima o il body. Per mettere in risalto l’abito, preferiscono il nero e soprattutto la biancheria intima a tinta unita.

Ultra lucido e femminileSi abbina perfettamente a tutti i vostri stili. Ad esempio, potete optare per un body nero, un paio di décolleté nere aperte e lunghi orecchini pendenti.

Per dare un tocco più casual, indossatelo con una giacca stile motociclista in pelle nera. Un’altra opzione per un look di tendenza? Abbinamento Con decolletè fucsia.

Colore di punta della stagione di Zara, i più grandi stilisti hanno presentato look fucsia per le loro collezioni. sfilata autunno-inverno 22/23.

Disponibile in azzurro o argentoCosta €129,00 per diventarne l’orgoglioso proprietario e fare un figurone alla vostra festa! Tuttavia, vi consigliamo di affrettarvi ad acquistarlo, perché non rimarrà a lungo sugli scaffali!