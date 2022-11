Zara: questi pantaloni in ecopelle sono il nuovo best seller della stagione!

Zara ha appena colpito duramente svelando un pezzo iconico per la stagione. Pantaloni must-have effetto pelle.

Zara ha appena svelato il nuovo bestseller della stagione autunnale. Questi sono i pantaloni effetto pelle che devi assolutamente avere nel tuo guardaroba. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z, su questo pezzo essenziale!

Zara il marchio preferito dalle fashioniste

Non è più un segreto. Zara negli anni si è affermata nel mondo della moda grazie a pezzi di tendenza direttamente ispirati alle creazioni delle maggiori case di moda. Dai pantaloni ai maglioni attraverso camicette, vestiti, ma anche gli accessori. Il marchio sta lavorando duramente soddisfare i suoi affezionati clienti.

Alla vigilia di Halloween, Zara offre anche diversi oggetti indispensabili vestirsi rimanendo glamour. A cominciare da una fascia a farfalla disponibile a 26 euro. Eh si! Non c’è bisogno di essere terribile per il 31 ottobre. Basta vestirsi un po’ e indossare accessori che normalmente non indosseresti mai.

Infatti, perché non ti concedi un po’ di follia offrendoti questo bel pezzo Zara. E se non sei un fan, puoi anche rivolgerti a qualcosa di più discreto. Come il girocollo da $ 20 che dovrebbe farti sentire una principessa.

Inoltre, puoi optare per l’abito senza spalline bicolore che sembra già essere unanime con tutte le fashioniste. E se invece sei dei puristi, Zara ha tutto quello che ti serve. Compreso un abito lungo in pizzo nero per un look degno della Famiglia Addams.

Un abito che puoi impreziosire con un paio di guanti ricamati e orecchini a forma di scorpione. Abbastanza per dare i brividi ai tuoi cari per la grande notte. Stopandgo ti dice di più sui nuovi prodotti di Zara.

Pantaloni effetto pelle per ottenere urgentemente

Come avrai capito, Zara è al top! Ma se il brand propone tanti pezzi per Halloween, non dimentica altri giorni autunnali.

Così, il marchio spagnolo ha appena svelato un capo indispensabile per la stagione. Si tratta di pantaloni effetto pelle che delizieranno tutte le fashioniste.

Questo non si attacca alle cosce e non lascia segni sui fianchi. Quindi puoi indossarlo senza chiederti ogni 5 minuti se il top che hai infilato dentro ha delle pieghe.

E oltre al materiale molto piacevole di questi pantaloni, sarai sicuro di fare un tuffo con questo capo Zara. A casa, in ufficio o la sera. Si adatta a tutte le situazioni.

Puoi indossarlo anche con un paio di décolleté, ma anche semplici sneakers per un lato più casual. Insomma, va con tutto.

Inoltre, sembra che la pelle sia al centro dell’attenzione questo autunno. Quindi non esitare e crepa per questa novità Zara che ti permetterà di essere alla moda in ogni circostanza.