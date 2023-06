Zara punta sul comfort ma con eleganza: ecco il sandalo piatto che sta spopolando sul web.

È ora possibile acquistare le scarpe per l’estate. Ti consigliamo le sandali piatte che spopolano, di Zara e molto comode.

Sono disponibili in due colori e sicuramente vorrai averne almeno una, non perderle perché sarai la regina delle feste.

Ecco le sandali piatte che spopolano:

Sono sandali piatti con dettaglio della fibbia. Si contraddistinguono per molte cose come la doppia cinghia e il dettaglio della fibbia metallica. Con un’apertura tonda è veramente comoda e per questo la porterai ovunque. È da notare che l’altezza della suola è di 2,5 cm.

Sono realizzati in taglio, 100% poliuretano come la fodera, mentre la suola è in 100% stirene-butadiene-stirene e la soletta in 100% poliuretano.

Come prendersi cura delle sandali

Secondo Zara, semplici azioni come pulire gli articoli con un panno di cotone secco o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto, possono aiutarci a prendercene cura. Quando possibile, cerca di utilizzare prodotti rispettosi dell’ambiente.

In questo caso, non lavare, non immergere in acqua, non usare candeggina / sbiancante, cuoio / vernice / antic. Devono essere puliti con un panno di cotone secco. È ovvio che non si possono stirare, mentre materiali come camoscio / nabuk / serraggio vanno puliti con una spazzola morbida o una spugna dura. Inoltre possono essere protetti con spray trattanti o repellenti per la polvere (idrorepellente per mopas). Non devono essere lavati a secco, né usare l’asciugatrice.

Come abbinare queste sandali

Ci sono molte proposte. Perché li indossi per andare in piscina e anche a cena la sera, poiché sono molto versatili. È per questo che sono ideali con vestiti, pareo, anche con pantaloncini e gonne più o meno corte.

Inoltre, puoi acquistarli in due colori. Il bianco è più elegante e lo indosserai in molte occasioni, mentre il nero è il jolly perché sta bene con tutto ciò che hai e i capi che acquisterai quest’estate.

Tali sandali sono presenti sia nel negozio online di Zara che nei suoi negozi fisici. Il prezzo è di 29,95 euro e nel colore bianco le taglie che puoi acquistare vanno dalla 35 alla 42, anche se non c’è la 41.

Nel colore nero, tutte le taglie sono disponibili tranne la 36. Quindi puoi acquistare queste scarpe prima che siano esaurite. Corri, che potrebbero volare in un attimo!

