Zara protagonizza una rivoluzione: il vestito caftano da 39€ che sarà di tendenza quest’estate

È finalmente arrivata l’estate, la nostra stagione preferita dell’anno. Se hai già organizzato le vacanze e hai scelto una meta di mare, Zara nella sua nuova collezione ha un vestito caftano ideale per una passeggiata lungo la spiaggia. Questi tipi di vestiti sono diventati un capo di base nel guardaroba durante i mesi caldi da diverse stagioni.

Li abbiamo visti in molti post di Instagram delle nostre influencer e esperte di moda preferite per apparire fantastiche e comode tornando dalla spiaggia o addirittura per andare a prendere qualcosa in un terrazzo. Il marchio principale di Inditex sa bene che questi vestiti trionfano durante l’estate, quindi nella sua nuova collezione ha aggiunto un modello che sicuramente diventerà una tendenza.

Il nuovo vestito caftano di Zara

Non si tratta di un vestito qualsiasi, ma di uno molto speciale che sicuramente amerai fin dal primo momento e diventerà il tuo preferito fino a settembre. Un vestito lungo con scollo a V e maniche lunghe a campana con una stampa molto originale. Ha dettagli di perline sul collo e sulle maniche e sta benissimo a donne di tutte le taglie e di tutte le forme del corpo.

È facilissimo abbinarlo perché sta bene con tutto. Quindi, è un vestito che ti offre tutto ciò che cerchi in un capo di questo stile per l’estate: è comodo, fresco e versatile. Nonostante le maniche lunghe, grazie al tessuto di cotone, sembra davvero di non indossare nulla e allo stesso tempo protegge la pelle dai raggi solari.

Giocando con i colori della stampa, puoi abbinarlo a sandali bianchi o neri. Questa stagione vanno di moda i sandali con design a strisce e quelli con zeppa di iuta. Se hai voglia di osare un po’ di più e di dare un tocco di colore allo stile, puoi scegliere sandali rosa, arancioni o gialli, ad esempio. Con una borsa stile cesto di rafia o paglia avrai il look perfetto per fare successo durante i mesi caldi.

Il vestito è disponibile sul negozio online di Zara a 39 euro in un’ampia gamma di taglie. Quando lo acquisti, considera che veste leggermente più grande del solito. Sul sito puoi anche verificare la disponibilità del capo nel negozio Zara più vicino.

