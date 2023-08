Zara propone il vestito ispirato alle mille e una notte: il must-have per i tuoi eventi di quest’autunno.

Elegante e di un colore molto originale. Ecco il vestito di Zara, un must-have per i tuoi eventi di questo autunno. Ha molti dettagli che lo rendono il capo protagonista di questa stagione e di molte altre.

Lo vorrai solo guardandolo perché te ne innamorerai a prima vista. E lo acquisti in modo molto facile.

Zara ha il must-have per i tuoi eventi di questo autunno

Parliamo del vestito asimmetrico e satinato e una parte con manica lunga. Presenta dettagli di apertura in vita e piegoline sul davanti. È da notare la chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura e bottoni.

In poliestere riciclato

Il materiale di questo vestito è composto al 97% da poliestere e al 3% da elastan, e devi tenerne conto quando ti prendi cura di esso per poterlo mantenere nel tempo.

Uno dei suoi segni distintivi è che contiene almeno il 50% di poliestere riciclato certificato RCS. Questo materiale viene prodotto principalmente da rifiuti di plastica PET. Si tratta di un tipo di plastica molto utilizzato in diversi articoli, come le bottiglie di plastica.

Secondo Zara, l’uso di materiali riciclati aiuta a limitare la produzione di fibre di poliestere vergine. È certificato secondo lo standard di contenuto riciclato (RCS), che verifica il contenuto riciclato e fa un tracciamento dall’origine al prodotto finale. E con questo sei molto più sostenibile.

Come puoi prenderti cura di esso

Sapendo tutto ciò hai una comprensione più chiara di come puoi prenderti cura di esso. I lavaggi a basse temperature e i programmi di centrifuga delicati sono più delicati sui capi, aiutando a mantenere il colore, la forma e la struttura del tessuto.

In questo caso, il vestito deve essere lavato in lavatrice max. 30ºC. Centrifuga breve, non usare candeggina, stirare al massimo 110ºC e non usare l’asciugatrice.

Con cosa lo abbiniamo

Abbiamo una varietà di capi di abbigliamento da Zara da abbinare a questo vestito e completare il tuo look. I sandali dorati al prezzo di 49,95 euro, il braccialetto dorato a texture al prezzo di 15,95 euro, la ballerina crochet e dorata al prezzo di 39,95 euro, la borsa a tracolla al prezzo di 29,95 euro, e molto altro.

Qual è il prezzo di questo vestito

Il capo che diventerà il più importante nel tuo guardaroba ha un prezzo di 39,95 euro sul sito web di Zara. In realtà molte taglie sono esaurite ma nel negozio fisico ne puoi trovare alcune.

