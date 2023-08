Zara presenta l’elegante clone del caftano di Vicky Martín Berrocal che nasconde la pancia e si adatta a tutte le età

Zara sorprende questa stagione con il clone del caftano più elegante di Vicky Martín Berrocal che slancia e favorisce tutte le età. La designer è un esempio da seguire, con un corpo reale e una bellezza che spicca in ogni sua apparizione, gran parte del suo successo si deve anche ai vestiti che indossa. Vicky è una vera influencer per le donne formose, grazie a lei abbiamo scoperto un caftano di Zara davvero spettacolare che viene venduto a un prezzo scontato.

Il clone del caftano più elegante di Vicky Martín Berrocal si trova da Zara e nasconde la pancia

Quest’estate è il momento del caftano per eccellenza, questo tipo di vestito che forse indossi solo per andare in spiaggia è il capo per eccellenza delle terrazze e degli eventi. Le influencer e le esperte di moda come Vicky Martín Berrocal non hanno dubbi che si tratti del capo del momento che non può mancare nel tuo armadio.

Zara ha creato il caftano che favorisce tutte e sta perfetto in ogni occasione, potrai avere il capo del momento. Sicuramente potrai avere l’abito più speciale che tu abbia mai avuto investendo una piccola somma di denaro. È senza dubbio il capo del momento.

Il colore è il massimo. Una stampa dal sapore retrò che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Succeda quel che succeda potrai sfoggiare un tipo di capo che conquista a prima vista. Se sei amante dei colori, non esitare, prendi il capo del momento.

La comodità è un fattore da tenere in considerazione. Potrai avere il capo del momento, investendo il meno possibile. Questo caftano è di quelli che si adatterà perfettamente alle tue esigenze senza spendere praticamente nulla. È il capo per eccellenza di quest’estate che ti permetterà di goderti, anche una scelta premaman o post-parto che si adatta ai tuoi movimenti.

Il prezzo di questo caftano è inferiore a 40 euro. Vicky Martín Berrocal sicuramente non ci penserebbe due volte, dalla XS alla XXL è disponibile da Zara. Se vuoi avere il capo che tutti vogliono questa stagione, non esitare, prendi questo caftano, è bellissimo.

