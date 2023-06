Zara: Orecchini sul tema “vacanze al mare” presso il marchio di abbigliamento spagnolo!

Con Zara, non rimarrete mai delusi, indipendentemente dalla stagione, il marchio non smette di adattarsi. L’insegna spagnola Zara non esita mai a lanciare nuovi articoli di ogni genere, dai vestiti agli accessori.

Infatti, l’azienda ha appena aggiunto alcuni orecchini ultra-stilosi alla sua collezione. Bisogna ammettere che queste novità sono molto adatte al tema delle vacanze estive!

Zara: un negozio pronto per il tuo look estivo!

Trascorsi solo alcuni giorni, finalmente entreremo in una delle migliori stagioni dell’anno. L’estate è infatti il momento in cui adoriamo mettere in evidenza il relax, la gioia e il buon umore. È quindi il momento di concentrarsi sulle attività all’aperto, le passeggiate, ma anche le vacanze. Il marchio Zara è qui per permetterti di vivere tutto questo con stile!

Per il 2023, lo stile boho è quello che ha più probabilità di dominare le tendenze. Effettivamente, si tratta di un’estetica particolarmente adatta ai giorni belli. I motivi apprezzabili, la leggerezza dell’abito, il piccolo tocco vintage, tutto ciò che serve per un look al top. Zara ha anche una vasta selezione di abiti boho per le interessate!

Lo stile boho viene ancora più valorizzato con una buona selezione degli accessori che indossi. Da Zara, troverai un sacco di sandali perfetti da abbinare al tuo abito leggero. Questa diventa la combinazione perfetta per le donne che cercano un look che grida “stagione estiva”. Ma l’azienda spagnola ha anche molti altri articoli per la stagione estiva nei suoi negozi!

Il grande marchio di origine spagnola è infatti concentrato sul tema “estate”. Oltre ai vestiti leggeri, ai sandali e alle borse, Zara mette anche un tipo di accessorio indispensabile. Ci riferiamo naturalmente alle orecchini, che sono elementi importanti per un buon look. Scopriamo quindi questi piccoli capolavori che saranno tuoi alleati durante le tue vacanze in spiaggia!

Orecchini in un’atmosfera molto “vacanze estive”!

Eh sì! Anche per gli accessori che completano il tuo look, non c’è bisogno di cercare lontano, Zara è qui per te. L’azienda ha appena lanciato alcuni modelli di orecchini più stilosi degli altri. Questi piccoli tesori saranno essenziali per coloro che vogliono essere all’avanguardia della moda per le vacanze estive!

I designer di Zara hanno creato 3 nuovi orecchini e si stima che meritino di essere apprezzati. La prima coppia ha la forma di piccole stelle marine dorate. Questi ultimi sono tutto tranne che basilari, infatti, la loro texture dà quasi l’impressione che siano creature reali. Sono l’accessorio perfetto da abbinare a un vestito estivo bianco!

Il secondo modello di orecchini estivi di Zara rimane sul tema animale acquatico. Questa volta, ci rivolgiamo ai gioielli a forma di pesce bianchi e rosa. Hanno un aspetto particolarmente elegante e si abbinano anche ai vestiti che indosserai per abbronzarti in spiaggia. Infatti, sarete eleganti con questi accessori anche con una maglietta bianca e un mini short in jeans!

Il terzo modello è un po’ più “fantasioso” e colorato, ma resta ben nel tema dell’estate. Si tratta di orecchini con tre pietre tricolori. Questo accessorio con un trio di sfumature bianche, arancioni e rosa scuro dona un aspetto particolarmente stiloso all’accessorio. Questi orecchini di Zara sono leggeri e lontani dall’essere fastidiosi nonostante le apparenze!

Zara: orecchini estivi che non costano molto!

Come avrete capito, il marchio Zara è pronto per l’estate, anche per gli accessori. Probabilmente avete trovato almeno un paio di orecchini che vi interessano tra i tre modelli. Ciascuno di essi ha uno stile diverso eppure sono legati dallo stesso tema. Infatti, sono tutti ideali per accompagnare i tuoi abiti da vacanza di ogni genere!

Credere che questo tipo di articoli sia costoso non è certo l’idea di Zara. A quanto pare, questi orecchini estivi del marchio sono infatti a un prezzo particolarmente abbordabile. Puoi procurarti un paio a meno di 15 €, il che è comunque molto conveniente. Quindi, cosa aspetti per correre nei negozi e comprare questi accessori essenziali per la stagione delle vacanze?